Sofía Gonet reaccionó a la liberación de Hernán Bloquero, el fan que la acosaba: qué dijo

La influencer Sofía Gonet se enteró de que Hernán Bloquero, el hombre que la acosaba y también había amenazado a Homero Pettinato, recuperó la libertad. La noticia llegó a través de una seguidora de Instagram y le provocó preocupación ante la posibilidad de volver a atravesar situaciones de hostigamiento.

Durante una entrevista en Desayuno Americano (América), la creadora de contenido expresó su deseo de que el joven continúe recibiendo asistencia profesional y cumpla con el tratamiento correspondiente. “Estoy segura porque tengo el botón antipánico y custodia. Espero siga el tratamiento porque no está en este plano”, manifestó.

Además, Gonet hizo referencia a la situación de Homero Pettinato, quien también fue víctima de las amenazas de Bloquero. El conductor había sido intimidado públicamente en la puerta de Olga, el medio en el que trabaja.

“Lo importante es que la policía se encargue de mantenernos seguros a los dos y que no vuelva a pasar lo que pasó. Pensé que él también tenía el botón”, señaló la influencer.

Por último, reflexionó sobre la importancia de la salud mental y reclamó mayor atención sobre estas problemáticas. “Hay que cuidar la psiquis de uno. Ojalá que todo esté bien, que Homero esté seguro y que esta persona reciba tratamiento”, concluyó.

Qué pasó con Hernán Bloquero y por qué recuperó la libertad

Hernán Claudio Di Carlos, conocido en las redes sociales como Hernán Bloquero, había quedado involucrado en una causa judicial por las amenazas dirigidas contra Sofía Gonet y Homero Pettinato.

A fines de septiembre, la Justicia lo declaró inimputable al determinar que no comprendía la criminalidad de sus actos. El joven no prestó declaración indagatoria y, como parte de la resolución, se ordenó su internación en un establecimiento neuropsiquiátrico.

Sin embargo, este jueves volvió a generar repercusiones en las redes sociales después de publicar un video en Instagram en el que se lo veía caminando por la calle. También compartió varias historias en las que anticipó que próximamente realizará una transmisión en vivo para hablar sobre lo sucedido. Además, hizo referencia a los próximos lanzamientos musicales de Néstor En Bloque, su artista favorito.

El caso había tomado estado público semanas antes, cuando Homero Pettinato denunció que recibía amenazas desde distintas cuentas de redes sociales por parte de un hombre que manifestaba una fuerte obsesión con su entonces pareja, Sofía Gonet.

La situación alcanzó un punto de mayor gravedad cuando Bloquero se presentó en las inmediaciones de Olga, donde trabaja el conductor. Ese episodio encendió las alarmas y motivó la intervención policial y judicial.