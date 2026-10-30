Filtraron la temática que Tini Stoessel eligió para su casamiento

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul cuentan los días para su casamiento, que se celebrará el próximo 19 de diciembre en Exaltación de la Cruz. Luego de que se conociera la invitación, que tiene una flor de loto como protagonista, comenzaron a trascender nuevos detalles sobre cómo será la fiesta.

Durante el programa SQP, por América, Yanina Latorre reveló que la cantante tuvo un rol central en la organización del evento y que eligió una temática muy especial, inspirada en tres películas.

"Están en las últimas de todo. Ella lo escribió como si fuera un show, tiene una temática muy particular y se basó en tres películas", contó la periodista.

La temática del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Según explicó Latorre, la celebración tendrá una ambientación especial, con distintas referencias cinematográficas que tienen un significado para la pareja.

Las películas elegidas estarían vinculadas tanto con la historia de amor de los novios como con algunos aspectos de la personalidad de Tini. De esta manera, la artista habría buscado darle a la fiesta una identidad propia, con detalles pensados especialmente para la ocasión.

Aunque todavía no se conocieron todos los detalles de la puesta en escena ni cuáles son las tres producciones elegidas, la temática promete ser uno de los elementos distintivos de una de las bodas más esperadas del año.