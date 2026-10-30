Xuxa anunció que será abuela por primera vez y le dedicó un emotivo mensaje a su hija Sasha

Xuxa atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida: se convertirá en abuela por primera vez. La reconocida conductora brasileña anunció su felicidad en las redes sociales luego de enterarse de que su hija, Sasha Meneghel, espera su primer hijo junto a su marido, el cantante João Lucas.

La artista celebró la noticia con una emotiva publicación en Instagram, donde compartió varias fotografías de la pareja y de sus perros, que también fueron protagonistas del anuncio. En una de las imágenes se puede ver una ecografía del bebé que está en camino.

"Cuando vi a mi mamá sosteniendo a Sasha a la salida de la maternidad, pensé: 'Algún día voy a ser yo la que tenga a mi nieto en brazos'", recordó Xuxa al comienzo de su mensaje.

La emoción de Xuxa por la llegada de su primer nieto

En su publicación, la conductora mezcló emoción y humor al recordar las numerosas ocasiones en las que le había pedido a su hija que tuviera hijos. Ahora, con la noticia confirmada, no ocultó sus ganas de comenzar esta nueva etapa como abuela.

"Perdón, Sasha, por habértelo pedido todas las veces que estabas de novia... Después te casaste y te dije: 'Ahora ya puedo ser abuela'", escribió.

También contó que solía enviarle videos de chicos bailando, cantando y jugando con animales para transmitirle cuánto deseaba tener un nieto.

"Perdón por todas las veces que te mandé videos de chicos bailando, cantando, jugando con animales y te decía: 'Mirá a mi futuro nieto'", agregó.

El mensaje de Xuxa para Sasha y su marido

La artista también dedicó unas palabras especiales a su hija y a João Lucas, a quien describió con mucho cariño como el yerno que le pidió a Dios.

"Sa, mi vida, sabés cuánto te amo y estoy tan feliz de saber que un pedacito de João —mi yerno, al que le pedí a Dios— y del amor de mi vida, que sos vos, va a nacer bajo mi signo... Un ariano que va a ser muy amado", expresó.

Para cerrar, Xuxa resumió la felicidad que siente ante la llegada del nuevo integrante de la familia con una frase cargada de emoción: "Perdón de verdad, pero sé que ahora mi historia está completísima. ¡GRACIAS!".

La publicación recibió cientos de mensajes de cariño de sus seguidores, que celebraron la noticia junto a la conductora y le desearon lo mejor a la pareja en esta nueva etapa familiar.