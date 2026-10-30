Messi y Antonela tuvieron un gesto solidario con el futbolista que perdió a su familia en Venezuela

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo volvieron a demostrar su costado más solidario con un gesto que trascendió lo deportivo. En esta oportunidad, quien dio a conocer la ayuda que recibió de la pareja fue Lucas Trejo, un futbolista cordobés de 38 años que sufrió una tragedia personal durante el terremoto que azotó Venezuela y perdió a su esposa y a sus dos hijos.

En una entrevista con Radio La Red, el defensor contó cómo fueron los días posteriores al desastre natural y reveló el acompañamiento que recibió de Antonela y del capitán de la Selección Argentina.

"Estuvimos tres días al lado de un edificio entre los escombros con 40 grados de calor, sin luz. Estaba todo devastado, no había bebida ni comida. Éramos un grupo de mis amigos de aproximadamente entre 15 y 30 personas que estábamos todo el día ahí", recordó Trejo.

Luego, reveló que la primera ayuda llegó a través de la fundación de Antonela Roccuzzo: "La primera persona que nos ayudó fue Antonela Roccuzzo con su fundación. Ella nos mandó todo lo que necesitábamos para armar un campamento, para que nunca nos falte la bebida, no nos faltaba la comida, la alimentación. Tuvimos Internet, pudimos hacer una carpa para quedarnos a dormir. Realmente se hizo muy presente y es algo que yo no me voy a olvidar nunca".

La ayuda de Messi: ropa personal y dinero para salir adelante

El futbolista también contó que recibió asistencia desde el entorno de Inter Miami. Según relató, al séptimo día de su regreso a Córdoba se presentó Bochi Hoyos, hijo de Guillermo Hoyos, quien estuvo vinculado al cuerpo técnico del equipo estadounidense.

"Él llega con dos maletas de ropa, una me la enviaban los trabajadores de Inter Miami con cosas que compraron para mí, como me había quedado sin nada, y también habían juntado un dinero para enviarme por si lo necesitaba", explicó.

La segunda valija tenía un significado especial: había sido enviada directamente por Lionel Messi y contenía prendas y zapatillas del propio futbolista.

"La otra maleta me la enviaba Leo Messi, con ropa de él, zapatillas de él. Estaba jugando el Mundial, pero así y todo, con esa noticia, él se hizo presente", contó emocionado.

Además, Trejo expresó su deseo de poder encontrarse personalmente con Messi y Antonela para agradecerles por el acompañamiento recibido.

El agradecimiento de Lucas Trejo a Lionel Messi y Antonela

Sobre el gesto del capitán argentino, el defensor destacó especialmente que se haya tomado el tiempo de ayudarlo en un momento tan difícil de su vida.

"Es asombroso que un jugador de la talla mundial de él, que estamos hablando seguramente del mejor jugador de la historia, haya tenido ese gesto conmigo y también ese momento para toda mi familia", expresó.

Finalmente, cerró su testimonio con un agradecimiento público: "Quería resaltarlo públicamente y agradecérselo en este espacio que me están dando".

La historia de Trejo puso en primer plano una faceta de Messi y Antonela que muchas veces queda lejos de las cámaras: la solidaridad y el acompañamiento a quienes atraviesan situaciones extremas.