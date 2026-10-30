Carlos Tevez reveló que Messi y Riquelme tendrán sus partidos despedida en La Bombonera

El partido homenaje de Carlos Tevez ya empieza a tomar forma y promete reunir a grandes figuras del fútbol mundial. El evento, previsto para el próximo domingo 20 de diciembre en La Bombonera, contará con la presencia de Lionel Messi y Juan Román Riquelme, según confirmó el propio Apache.

La posibilidad de reunir por primera vez en un mismo equipo a Messi y Cristiano Ronaldo había despertado una enorme expectativa. Ahora, Tevez dio nuevas pistas sobre los invitados que participarán de su despedida y confirmó dos nombres de peso para la jornada.

Tevez confirmó la presencia de Messi y Riquelme en el “Adiós Apache”

El exdelantero de Boca participó del ciclo de entrevistas de YouTube Rio Meets, conducido por Rio Ferdinand, histórico defensor inglés y excompañero de Tevez en el Manchester United. Ambos compartieron equipo durante tres temporadas y conquistaron juntos la Champions League 2007/08, en un plantel que también tenía a Cristiano Ronaldo como una de sus principales figuras.

Durante la charla, Ferdinand le consultó al Apache sobre la posibilidad de reunir a sus antiguos compañeros para el partido despedida. "Vamos a ver si armamos el equipo del que estábamos hablando", respondió Tevez.

Luego, el exdefensor inglés fue directo y preguntó si Lionel Messi estaría presente. "Sí", contestó Carlitos, con una sonrisa. Además, confirmó que Juan Román Riquelme también participará del homenaje y volverá a ponerse los botines para la ocasión.

Los invitados al partido despedida de Carlos Tevez

El encuentro tendrá una propuesta especial: enfrentará a un equipo de Boca contra otro integrado por amigos y excompañeros del Apache, tal como lo definió el propio Tevez.

Además de Messi y Riquelme, la lista de figuras confirmadas incluye a Sergio Agüero, Gabriel Batistuta, Arturo Vidal, Patrice Evra, Esteban Cambiasso, Martín Palermo, Sebastián Battaglia y Nicolás Burdisso, entre otros.

También aparecen nombres de primer nivel entre los invitados que generan expectativa, como Cristiano Ronaldo, Ángel Di María, Andrea Pirlo, Wayne Rooney y Paul Pogba.

La despedida promete ser una jornada especial en La Bombonera, con figuras que marcaron distintas etapas de la carrera de Tevez y que podrían protagonizar un encuentro inolvidable.