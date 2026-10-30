El Dakar 2027 confirmó su nuevo recorrido tras la salida de Arabia Saudita

El Rally Dakar 2027 tendrá un cambio histórico de escenario después de siete temporadas consecutivas en Arabia Saudita. La competencia dejará Medio Oriente y comenzará en el sur de Portugal, para luego desarrollar gran parte de su recorrido en Marruecos. La decisión responde a los problemas de seguridad en la región, vinculados a los ataques de los rebeldes hutíes en Yemen.

La 49ª edición de la prueba comenzará el 9 de enero en la región portuguesa del Algarve, con un prólogo y una primera etapa en territorio europeo. El final está previsto para el 23 de enero en Marrakech, luego de doce etapas y una jornada de descanso.

Será la tercera ocasión en la que Portugal reciba la largada del Dakar y marcará el regreso de la competencia a Marruecos después de dos décadas.

Cómo será el recorrido del Dakar 2027

El trazado tendrá una extensión total de 7.824 kilómetros, de los cuales 4.341 corresponderán a sectores cronometrados. El punto de partida será el estadio Algarve, con un prólogo que unirá las localidades de Loulé y Faro. El escenario, que cuenta con capacidad para 30.000 espectadores, ya recibió una fecha del Mundial de Rally-Raid en abril.

Después del primer tramo especial, la caravana atravesará el sur de España, aunque sin disputar etapas en ese país, y cruzará el Mediterráneo rumbo a Marruecos. La llegada está prevista en el puerto de Nador, desde donde los equipos se trasladarán al campamento de Bouarfa.

A partir del 12 de enero, la competencia avanzará hacia el sur a través de las montañas del Atlas, con pasos por Zagora y Agadir, donde los participantes tendrán una jornada de descanso de 24 horas.

La segunda mitad del rally llevará a los pilotos por zonas desérticas del sur marroquí. Entre los puntos destacados del recorrido estarán Smara y los alrededores de Dakhla, uno de los sectores más alejados del trazado. Luego, la caravana emprenderá el regreso hacia el norte, volverá a pasar por Smara y finalizará en Marrakech.

Por qué el Dakar vuelve a Portugal y Marruecos después de 20 años

El regreso a estos dos países representa un acontecimiento importante para la historia de la competencia. La última vez que Portugal y Marruecos formaron parte del recorrido fue en 2007.

Lisboa había sido sede de la largada en 2006 y 2007, pero la edición de 2008 fue cancelada debido a amenazas terroristas en Mauritania. Esa situación llevó a la organización a trasladar la prueba a Sudamérica, donde se disputó entre 2009 y 2019.

Por su parte, Marruecos formó parte del Dakar desde 1993, cuando la carrera todavía unía París con la capital de Senegal, y se mantuvo dentro del recorrido hasta 2007.

Desde 2020, Arabia Saudita había sido el escenario de la competencia. Sin embargo, el contexto de seguridad en Medio Oriente motivó este cambio excepcional. Según anticipó la organización, el Dakar regresará a esa región en 2028 para celebrar su 50ª edición.

En cuanto a la participación argentina, Luciano Benavides llegará como vigente campeón de la categoría motos, con el objetivo de defender el título en un recorrido que marcará el regreso del rally a escenarios históricos.