Racing separó del plantel a Alfonso Espino

La continuidad de Alfonso Espino en Racing quedó seriamente comprometida. La dirigencia de la Academia resolvió aplicar una sanción disciplinaria y separar al lateral izquierdo del plantel profesional luego de un fuerte enfrentamiento verbal con Sebastián Saja, director deportivo del club.

Según trascendió, el defensor uruguayo, que llegó a Avellaneda a mediados de año con el pase en su poder desde el Rayo Vallecano para reemplazar a Gabriel Rojas, no volverá a entrenarse bajo las órdenes de Sebastián Chirola Romero.

A partir de este viernes, el futbolista de 34 años trabajará apartado del grupo en el Predio Tita Mattiussi. Además, en la institución ya analizan la posibilidad de rescindir su contrato a fin de año, por lo que su salida parece cada vez más cercana.

De los insultos con los hinchas al enfrentamiento con Saja

La relación entre Espino y Racing estuvo lejos de ser la esperada desde su llegada. El uruguayo disputó apenas cuatro partidos oficiales, con un total de 163 minutos en cancha. Sus actuaciones no lograron convencer al cuerpo técnico y finalmente perdió el puesto frente a Ignacio Rodríguez.

El episodio que marcó un antes y un después ocurrió después del clásico ante Independiente. En medio de los cuestionamientos de los hinchas por su estado físico, el exjugador de Nacional reaccionó de manera desafiante: intercambió insultos con la platea y llegó a levantarse la camiseta para mostrar su abdomen.

La situación derivó en una sanción económica por parte de la dirigencia y en su ausencia de las convocatorias para los partidos frente a River y Aldosivi.

Sin embargo, esa decisión deportiva habría profundizado el malestar del defensor y desencadenado el posterior enfrentamiento con Sebastián Saja, que terminó de deteriorar su relación con el club.

De esta manera, Espino quedó sin posibilidades de ser tenido en cuenta para el último tramo del campeonato, incluido el compromiso ante Barracas Central. Con la separación del plantel profesional y la posible rescisión contractual sobre la mesa, su ciclo en la Academia parece estar llegando a su fin.