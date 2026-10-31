¿Se despide De Paul de la Selección?

La continuidad de Rodrigo De Paul en la Selección Argentina comenzó a generar interrogantes. En los últimos días surgieron versiones sobre una posible despedida del mediocampista, una posibilidad que despertó preocupación entre los hinchas por el lugar que ocupa el futbolista en la historia reciente de la Albiceleste.

El volante fue uno de los grandes protagonistas del ciclo más exitoso del seleccionado nacional. Su entrega, despliegue y compromiso lo convirtieron en una pieza fundamental para Lionel Scaloni, especialmente en partidos decisivos como la final de la Copa América 2021 frente a Brasil en el Maracaná, donde Argentina consiguió terminar con una sequía de 28 años sin títulos.

Sin embargo, las especulaciones aumentaron después de que De Paul no fuera convocado para la última triple fecha FIFA. El entrenador explicó que tanto su ausencia como la de Giovani Lo Celso respondieron a la intención de observar a otros futbolistas, aunque la decisión llamó la atención por el peso que ambos tuvieron durante su ciclo.

A partir de ese escenario, surgió una pregunta: ¿De Paul tendrá una última oportunidad de despedirse ante el público argentino o su etapa en la Selección terminará sin una convocatoria más? Los próximos amistosos frente a Uruguay y Costa Rica podrían ser una instancia importante para conocer qué lugar ocupa actualmente en los planes del cuerpo técnico.

De Paul en Inter Miami: un cambio en su función dentro de la cancha

El recorrido del mediocampista con la camiseta argentina es significativo: acumula 95 partidos, dos goles y 13 asistencias. A sus 32 años, su posible salida no estaría necesariamente relacionada con una cuestión física, sino también con los cambios que experimentó su carrera desde su llegada al Inter Miami.

En el equipo estadounidense, donde ya suma 56 encuentros, De Paul comenzó a desempeñar una función diferente. Ya no tiene el mismo protagonismo en las tareas de recuperación y desgaste que lo caracterizaron durante sus mejores años en Europa y en la Selección.

En cambio, dispone de mayor libertad para participar en la generación de juego y asociarse con Lionel Messi y los demás futbolistas ofensivos. Su aporte también incluye goles y asistencias, aunque su rendimiento actual responde a características distintas de las que lo convirtieron en un jugador indispensable para Scaloni.

La renovación del mediocampo y la competencia por un lugar en la Selección

Uno de los factores que podría complicar la continuidad de De Paul es la creciente competencia en el mediocampo argentino. Scaloni cuenta con una nueva generación de futbolistas que busca ganarse un lugar y ofrece distintas alternativas tácticas.

Entre los nombres que aparecen en escena están Valentín Barco, Nico Paz y Franco Mastantuono, quienes pueden aportar características diferentes en la zona de creación. A ellos se suman otros jugadores que ya tienen experiencia en el seleccionado.

En el puesto de mediocampista central, Leandro Paredes continúa siendo una referencia, mientras que también existen alternativas jóvenes para ocupar esa función. Por otra parte, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández ofrecen variantes ofensivas y de distribución, mientras que Exequiel Palacios sigue siendo una opción importante para el cuerpo técnico.

Además, hay otros proyectos que podrían incorporarse a la consideración de Scaloni, como Tomás Aranda, de Boca Juniors, y Valentín Carboni, aunque sus situaciones deportivas son diferentes.

Con tantas alternativas disponibles, el lugar de Rodrigo De Paul en la Selección Argentina ya no parece tan indiscutido como en otros momentos. Por ahora, no existe una confirmación oficial sobre su despedida, pero las ausencias recientes y el recambio generacional alimentan las dudas sobre su futuro en la Albiceleste.