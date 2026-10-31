La impactante imagen de la mano del Dibu Martínez tras jugar el Mundial con un dedo fracturado

El arquero de la Selección argentina, Emiliano “Dibu” Martínez, sorprendió al revelar las secuelas que le dejó una lesión sufrida antes del Mundial. Durante una entrevista con el periodista Gastón Edul, el futbolista mostró cómo quedó su mano derecha después de haberse fracturado un dedo mientras jugaba para el Aston Villa, semanas antes del comienzo de la Copa del Mundo.

En las imágenes se pudo observar que el dedo anular de su mano derecha perdió parte de su movilidad y ya no logra flexionarlo por completo. El propio arquero explicó que se trata de una consecuencia permanente de aquella lesión.

“Es este, no lo puedo doblar bien. Me quedó después del Mundial y me va a quedar de por vida ya”, contó el campeón del mundo durante la charla.

Cómo hizo Dibu Martínez para jugar el Mundial con un dedo fracturado

A pesar de la gravedad de la lesión, Dibu Martínez disputó todos los partidos del Mundial sin perderse ningún minuto. Para conseguirlo, utilizó una protección especial que le permitió mantener la estabilidad de la mano afectada y continuar atajando durante toda la competencia.

La fractura se produjo algunas semanas antes del inicio del torneo, pero el arquero logró adaptarse a las limitaciones físicas y siguió siendo una de las figuras del seleccionado argentino.

Su rendimiento resultó fundamental para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, que terminó consagrándose campeón del mundo.

El emprendimiento que inauguró la esposa de Dibu Martínez en Inglaterra

Mientras el arquero continúa con su carrera profesional, su esposa, Mandinha Martínez, también avanza con sus propios proyectos empresariales. La diseñadora de interiores presentó Fox & Fern, un espacio de juegos infantiles en Inglaterra que nació de una iniciativa vinculada con su experiencia como madre.

A través de una publicación en Instagram, la empresaria compartió los detalles detrás de la creación del establecimiento y explicó que la idea surgió pensando en sus hijos, Santi y Ava.

El objetivo fue construir un entorno donde los chicos pudieran divertirse y desarrollar su creatividad en un ambiente seguro, limpio y acogedor. La propuesta también busca fomentar la imaginación, la autonomía y la confianza de los más pequeños.

“Todo mi corazón y alma se han ido a Fox & Fern. Comenzó con un sueño para mis hijos, y cada detalle ha crecido de ese amor”, escribió Mandinha al presentar el proyecto.

De esta manera, la esposa del arquero llevó adelante una iniciativa personal que combina su experiencia en diseño con su deseo de crear un espacio pensado especialmente para las familias.