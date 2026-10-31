Racing venció 2-1 a Aldosivi y sentenció su descenso: el Tiburón jugará en la Primera Nacional

El viernes del Torneo Clausura 2026 tuvo un desenlace determinante en Avellaneda. Racing derrotó 2-1 a Aldosivi y selló el descenso del conjunto marplatense, que la próxima temporada deberá disputar la Primera Nacional. La Academia, que ya estaba fuera de la pelea por los playoffs, consiguió una victoria que tuvo un impacto directo en la lucha por la permanencia.

El equipo visitante comenzó mejor y logró ponerse en ventaja gracias a un gol de cabeza de Andrés Vombergar. Sin embargo, no consiguió mantener el resultado y Racing reaccionó rápidamente para alcanzar la igualdad a través de Adrián Maravilla Martínez. En el complemento, Ignacio Rodríguez marcó el tanto definitivo que sentenció la caída del Tiburón.

Primer tiempo: Vombergar adelantó a Aldosivi y Maravilla Martínez consiguió el empate

El encuentro comenzó con intensidad y fue el conjunto marplatense el que consiguió romper el cero. Después de generar algunas situaciones de peligro, Aldosivi encontró la ventaja a los 19 minutos, cuando Andrés Vombergar conectó de cabeza un córner preciso ejecutado por Felipe Anso y puso el 1-0.

La respuesta de Racing llegó apenas cuatro minutos después. A los 23, Tomás Conechny ganó por izquierda y asistió de cabeza a Adrián Maravilla Martínez, quien resolvió con una gran media vuelta para establecer el 1-1.

No obstante, la igualdad también dejó una preocupación para el equipo de Avellaneda. Durante la acción del gol, el delantero sintió una molestia muscular en el muslo derecho y, tras evidenciar dificultades físicas, tuvo que abandonar el campo a los 28 minutos. Francisco Fraga ingresó en su lugar.

Segundo tiempo: Ignacio Rodríguez marcó el gol de la victoria y Racing condenó a Aldosivi

En el complemento, Racing salió decidido a buscar el triunfo y encontró la oportunidad de ponerse en ventaja a los 10 minutos. Luego de una infracción de Joaquín Pombo sobre Lautaro Díaz dentro del área, el árbitro Nazareno Arasa revisó la acción con ayuda del VAR y sancionó penal.

Ignacio Rodríguez se hizo cargo de la ejecución y no falló: sacó un potente remate alto, dirigido al ángulo izquierdo, que dejó sin posibilidades al arquero rival. De esa manera, la Academia pasó a ganar 2-1 y quedó a un paso de asegurar la victoria.

Con el resultado en contra, Aldosivi intentó reaccionar mediante modificaciones en el equipo. Los ingresos de Andrés Chávez y Alan Sosa buscaron darle mayor peso ofensivo al conjunto visitante, pero Racing se mantuvo firme en defensa y logró controlar los avances del rival.

Los minutos transcurrieron sin que el marcador volviera a modificarse. La derrota terminó de sentenciar el futuro de Aldosivi: el equipo marplatense descendió matemáticamente y jugará en la Primera Nacional durante 2027.

De esta manera, el Tiburón se convirtió en el segundo equipo de la temporada en perder la categoría, después de Estudiantes de Río Cuarto.