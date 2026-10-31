Resumen

Multas millonarias: las sanciones por circular con escapes libres podrán alcanzar los $4.500.000.

Plazo de regularización: los motociclistas tendrán 15 días para reemplazar los escapes modificados por los reglamentarios.

Controles más estrictos: las infracciones se detectarán mediante operativos en la vía pública y sistemas digitales de fiscalización.

Anuncio de Viotti: el intendente cuestionó la proliferación de escapes libres y sostuvo que es una moda que está causando daños.

Vigencia: las nuevas multas comenzarán a aplicarse a mediados de noviembre.

El Municipio de Rafaela decidió intensificar los controles y aumentar las sanciones para quienes circulen en motocicletas con escapes libres o sistemas de escape modificados. La iniciativa apunta a combatir la contaminación sonora, mejorar la seguridad en las calles y generar mayor conciencia sobre el respeto a las normas de convivencia.

La nueva disposición establece multas que podrán llegar hasta los 4.500.000 pesos. Además, se fijó un plazo de 15 días para que los propietarios de motocicletas regularicen la situación y coloquen los escapes reglamentarios antes de que comiencen a aplicarse las nuevas penalidades.

El intendente Leonardo Viotti cuestionó la proliferación de este tipo de modificaciones y advirtió sobre sus consecuencias. “Usar caños de escape libre es una moda que lamentablemente está haciendo mucho daño”, expresó. También reconoció que, pese a los operativos y las multas que ya se vienen realizando, el problema continúa creciendo.

Desde el Ejecutivo local explicaron que las infracciones podrán comprobarse tanto mediante controles presenciales en distintos sectores de la ciudad como a través de las herramientas digitales de fiscalización con las que cuenta el Municipio.

“Tenemos que ordenar la calle, tenemos que cuidar a nuestros jóvenes”, sostuvo Viotti, al remarcar que la decisión también busca evitar comportamientos peligrosos y promover una circulación más responsable.

Las sanciones económicas comenzarán a regir a mediados de noviembre, mientras que durante los 15 días previos los motociclistas tendrán la posibilidad de adecuar sus vehículos a las exigencias vigentes.

En ese sentido, el intendente fue contundente al explicar el espíritu de la medida: “Te doy 15 días para que cambies el caño de escape, pongas el correcto. Nuestro objetivo no es recaudar”.

El Gobierno municipal hizo un llamado a los propietarios de motocicletas para que verifiquen las condiciones de sus vehículos y realicen los cambios correspondientes dentro del plazo establecido.

La medida vuelve a poner sobre la mesa un problema que genera numerosas quejas entre los vecinos: los ruidos excesivos provocados por motocicletas modificadas. El desafío será lograr que los controles sean sostenidos en el tiempo y que las disposiciones se cumplan efectivamente, para garantizar el descanso de los vecinos y una convivencia urbana más ordenada.