Marsico y Boidi presenta iniciativa para facilitar el desarrollo urbano

Los Concejales Lisandro Mársico y Carla Boidi (Unidos – PDP), ingresaron una iniciativa cuya finalidad es permitir la preventa de lotes, la cual se encuentra prohibida por la Ordenanza de loteos Nº2588, facilitando así el desarrollo inmobiliario.

La preventa de terrenos es la compra de un lote en la etapa inicial de un proyecto inmobiliario, antes de que el desarrollo esté totalmente terminado o urbanizado.

La norma local, en vigencia impide el sistema de reserva o preventa, para los lotes haciéndose casi imposible poder cumplir con las exigencias especificadas en la legislación, en virtud de que el desarrollador debe poseer la totalidad del capital para poder llevar adelante todas las obras que se requieren, cuestión que resulta difícil, sumado a la escasez de créditos accesibles que le permitan dar inicio a los trabajos.

“El proyecto tiene previsto que la preventa solo se podrá llevar a cabo bajo ciertas condiciones que otorgan seguridad al loteo, como ser: la aprobación previa municipal del proyecto de loteo; de corresponder, estudio de factibilidad hídrica aprobado; la prefactibilidad de servicio eléctrico, la pre-factibilidad de abastecimiento de agua potable y de corresponder, Estudio de Impacto Ambiental aprobado para loteos en categoría 2, de mediano impacto ambiental o certificación de categorización ambiental en categoría 1, en loteos de bajo o nulo impacto ambiental” informó el Concejal Lisandro Mársico.

“Según se puede observar la legislación y doctrina nacional, como la norma provincial, reconocen la preventa y si bien, las disposiciones en este aspecto no invalidan la potestad local que tienen los municipios en este ámbito de fijar sus propias ordenanzas, lo vigente en nuestro Municipio, no deja de ser una incoherencia, que debe ser subsanada, de ahí que ingresamos esta modificación”, sostuvo la Concejal Arq. Carla Boidi.

“De la legislación nacional y provincial surge muy claramente que en las construcciones de edificios de departamentos está permitida la preventa, como es la venta al pozo, constituyendo un mecanismo necesario para poder llevar adelante la inversión, por lo que , con las condiciones de seguridad precedentemente citadas tampoco debe prohibirse la posibilidad en los loteos”, finalizó el concejal pedepista Lisandro Mársico.