Seis horas dando explicaciones y demasiadas dudas sobre los costos de las obras

Resumen

Funcionarios del gabinete de Leonardo Viotti respondieron cerca de 90 preguntas de los concejales durante una extensa reunión que se prolongó desde las 8 hasta casi las 14.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 concentraron buena parte del debate, especialmente por las inversiones, los gastos municipales y las obras de infraestructura.

La renovación de la Plaza 25 de Mayo dejó interrogantes sobre su costo definitivo: durante la reunión se mencionaron cifras que van desde los 267 hasta aproximadamente los 1.000 millones de pesos.

La recuperación de los ex Almacenes Ripamonti generó uno de los cruces políticos más fuertes, con cuestionamientos de La Libertad Avanza y respuestas del oficialismo.

También se abordaron obras de pavimentación, cloacas, servicios públicos, políticas ambientales, programas sociales, auditorías y seguridad.

La administración del intendente Leonardo Viotti atravesó este viernes una extensa jornada de explicaciones ante el Concejo Municipal de Rafaela. Durante casi seis horas, distintos integrantes del Departamento Ejecutivo respondieron alrededor de 90 consultas formuladas por los bloques políticos, en una presentación que permitió repasar buena parte de la gestión, aunque también dejó planteados algunos interrogantes sobre los costos finales de las obras y el destino de los recursos públicos.

El encuentro comenzó a las 8 de la mañana y se extendió hasta aproximadamente las 14. La exposición estuvo coordinada por el secretario de Gobierno y Modernización, Germán Bottero, quien acompañó a los funcionarios responsables de las distintas áreas municipales.

La agenda tuvo como principal protagonista a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, tanto por la magnitud de las inversiones realizadas como por las transformaciones que el acontecimiento deportivo produjo en la infraestructura urbana. Sin embargo, los concejales también solicitaron información sobre presupuesto, obras públicas, servicios, ambiente, seguridad y políticas sociales.

Se trató de la segunda presentación de rendición de cuentas del Ejecutivo durante 2026, luego de que el informe de gestión fuera remitido al cuerpo legislativo el pasado 16 de octubre.

Participaron de la reunión el secretario de Infraestructura, Servicios y Ambiente, Nicolás Asensio; la subsecretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano, María Emilia Vidal; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Silvina Bravino; la secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Silvina Imperiale; el secretario de Desarrollo Humano y Salud, Hugo Morel; y el secretario de Prevención y Seguridad, Juan Manuel Martínez Saliba.

La presidencia del encuentro estuvo a cargo de Mabel Fossatti, titular del Concejo, mientras que Federico Audagna, secretario legislativo, tuvo la responsabilidad de leer las preguntas presentadas por las diferentes bancadas.

Las consultas fueron elaboradas por Juntos Avancemos, La Libertad Avanza y Unidos para Cambiar Santa Fe. Cada espacio puso el foco en diferentes cuestiones: mientras La Libertad Avanza profundizó especialmente en los valores económicos de las obras, el justicialismo planteó interrogantes sobre una agenda más amplia de políticas públicas y prestación de servicios.

En términos generales, la reunión transcurrió sin grandes confrontaciones, aunque el tratamiento de la recuperación de los ex Almacenes Ripamonti provocó un fuerte intercambio entre funcionarios y concejales.

Juegos Suramericanos: una inversión millonaria y cuentas todavía pendientes

El desarrollo de los Juegos Suramericanos ocupó una parte sustancial de las explicaciones. De acuerdo con la información presentada por el Municipio, las inversiones provinciales destinadas a infraestructura deportiva y obras complementarias alcanzaron los 49.289 millones de pesos, mientras que el movimiento económico directo generado por el acontecimiento fue estimado en 68.136 millones.

Entre las principales construcciones aparecen el Velódromo, el Estadio Multipropósito, las instalaciones para BMX y skate y la Villa Suramericana, que incorporó más de 80 departamentos. A estas obras se sumaron intervenciones en pavimento, ciclovías, veredas, redes cloacales y de agua, iluminación, desagües y forestación.

María Emilia Vidal explicó que el desarrollo de la infraestructura fue producto del trabajo conjunto entre Provincia, Municipio y sector privado. También aclaró que no todas las intervenciones estuvieron vinculadas exclusivamente con los escenarios deportivos, dado que varias correspondieron a servicios e infraestructura urbana bajo responsabilidad municipal.

Respecto de los costos definitivos, la funcionaria reconoció que todavía no están disponibles todos los certificados de obra, debido a que existen trabajos que continúan en ejecución y que aún no fueron formalmente entregados al Municipio.

En consecuencia, los importes difundidos corresponden a los presupuestos utilizados para las licitaciones y no necesariamente representan el costo final de cada emprendimiento.

Por su parte, Nicolás Asensio señaló que el mantenimiento de las instalaciones continúa a cargo de las empresas contratistas hasta que la Provincia concrete la recepción y posterior entrega de las obras, un proceso que inicialmente se proyectaba para diciembre.

La participación económica municipal también fue motivo de consultas. Silvina Bravino informó que hasta agosto se habían liquidado 995 horas extras para trabajadores municipales y que los servicios contratados ya habían sido abonados.

Según precisó, el Municipio había desembolsado 937 millones de pesos hasta el 29 de octubre para afrontar distintos gastos relacionados con la organización del acontecimiento.

La funcionaria agregó que la información económica se comunica periódicamente al Concejo.

El balance también incluyó las actividades culturales y recreativas que acompañaron la competencia. El Fan Fest organizó 119 espectáculos a lo largo de 14 días y recibió más de 200.000 personas. Hubo además exposiciones, encuentros deportivos barriales, recorridos turísticos y propuestas de las Escuelitas Deportivas Comunitarias.

Plaza 25 de Mayo: la discusión por una cifra que podría llegar a los $1.000 millones

Uno de los asuntos que despertó mayores inquietudes fue el presupuesto destinado a la renovación de la Plaza 25 de Mayo.

Nicolás Asensio explicó que los trabajos incluyeron diferentes intervenciones, ejecutadas principalmente con personal municipal y con participación financiera del Gobierno provincial. Aclaró que el área de Auditoría estaba recopilando los comprobantes para elaborar un informe consolidado.

Durante la reunión, María Emilia Vidal hizo referencia a un importe de 267 millones de pesos como parte de los gastos correspondientes a la renovación.

Sin embargo, concejales de La Libertad Avanza y del justicialismo plantearon que esa cifra no parecía contemplar todos los trabajos y componentes involucrados en la remodelación.

Ante las observaciones, Asensio amplió posteriormente la explicación y señaló que, cuando se incorporen todas las erogaciones correspondientes, la inversión total se ubicaría en torno a los 1.000 millones de pesos.

La diferencia entre los importes mencionados dejó en evidencia la necesidad de contar con una rendición detallada que permita conocer el costo real de la intervención.

El desafío será establecer con precisión cuánto aportó la Provincia, qué recursos fueron municipales y cuáles fueron los gastos correspondientes a cada etapa de la obra.

Veredas y pavimento: cuánto se ejecutó y cuánto se cobró

Otro de los temas tratados fue la renovación de las veredas del microcentro. Asensio aseguró que el proyecto se desarrolló respetando el alcance previsto originalmente y que no hubo modificaciones en su ejecución.

El funcionario indicó que el presupuesto real de la intervención fue de 789 millones de pesos.

En cuanto a la recuperación de los costos mediante el cobro a los frentistas, Bravino informó que al 23 de octubre se había alcanzado una recaudación del 63,86%. Las boletas emitidas representaban 578 millones de pesos y todavía quedaban cuotas pendientes de vencimiento por otros 76 millones.

También se brindaron precisiones sobre el plan de pavimentación. Los trabajos comenzaron en barrio Mora, donde ya se completaron siete cuadras.

La intención del Ejecutivo es finalizar las intervenciones en ese sector antes de concluir el año y luego continuar con calle Constitución, en barrio Pizzurno.

La recaudación correspondiente al plan de pavimento alcanzaba el 46% de los importes facturados al 23 de octubre.

En paralelo, el Municipio informó que se habían reparado más de 4.300 metros cuadrados de calzada mediante trabajos de bacheo y mantenimiento vial.

Cloacas y Laguna Amancay: obras con proyección hacia 2027

La infraestructura sanitaria también formó parte del temario. Asensio brindó información sobre el cuarto módulo de la planta de tratamiento de líquidos cloacales y anticipó que, de mantenerse los plazos previstos, podría estar en condiciones de conectarse en julio de 2027.

El funcionario indicó que actualmente se están realizando pruebas y recordó que la obra se encuentra bajo responsabilidad del Gobierno nacional.

En relación con la Laguna Amancay, María Emilia Vidal aseguró que las tareas de excavación ya fueron completadas. Explicó que los trabajos respondieron a estudios hídricos realizados en el sector y que permitirán mejorar las condiciones para futuras intervenciones relacionadas con el drenaje urbano.

También se repasaron las obras de iluminación ejecutadas en calles, espacios verdes y sectores de estacionamiento vinculados con las instalaciones deportivas.

Ex Almacenes Ripamonti: cuestionamientos, respuestas y un cruce político

La recuperación de los históricos ex Almacenes Ripamonti fue, sin dudas, uno de los momentos más tensos de la jornada.

Vidal informó que la primera etapa de la obra tuvo un presupuesto de licitación de 649 millones de pesos. Hasta el 10 de octubre se habían pagado 418 millones, una cifra que representa aproximadamente el 65% del monto previsto.

El avance físico de los trabajos también se encuentra en torno al 65%.

La funcionaria explicó que las tareas habían experimentado una interrupción temporal luego de que el Municipio detectara observaciones sobre determinados procedimientos realizados por la empresa contratista.

Según relató, las autoridades municipales realizaron advertencias y notificaciones formales, además de convocar reuniones extraordinarias con la Comisión de Patrimonio para evaluar las situaciones planteadas.

Vidal reconoció que algunas explicaciones podrían haberse brindado antes de que surgieran los cuestionamientos públicos y admitió que faltó anticipar determinada información.

No obstante, aseguró que los trabajos continúan con supervisión municipal y seguimiento de la Comisión de Patrimonio, luego de alcanzar acuerdos sobre los puntos que habían generado diferencias.

Fue entonces cuando intervino el concejal de La Libertad Avanza, Fabricio Dellasanta, quien cuestionó duramente el funcionamiento de ese organismo y calificó su actuación como una improvisación que representa un costo elevado para la ciudad.

La respuesta llegó desde el oficialismo. El concejal Juan Scavino le reprochó que formulara críticas sin participar de las reuniones de la Comisión.

Vidal también salió al cruce y defendió los mecanismos de control utilizados por el Municipio. Sostuvo que las observaciones a la empresa fueron detectadas por los propios funcionarios y cuestionó que se opine sobre el funcionamiento del organismo sin participar de sus encuentros.

El intercambio dejó expuestas las diferencias políticas alrededor de una obra de importancia patrimonial para Rafaela, cuyo desarrollo viene acompañado de cuestionamientos sobre los procedimientos y las decisiones técnicas.

Más allá de la discusión, el Ejecutivo informó que existe la posibilidad de conseguir financiamiento externo, a través de la Provincia, para avanzar con las siguientes etapas. Entre los proyectos contemplados figura la creación de un Centro de Innovación Climática en el histórico edificio.

Ambiente, reciclado y mantenimiento de los espacios públicos

La política ambiental y los servicios urbanos también tuvieron su espacio durante la presentación.

Germán Bottero explicó que el Municipio viene desarrollando acciones para disminuir la concentración de aves en distintos sectores del microcentro, especialmente en aquellos lugares donde su presencia genera inconvenientes de higiene y convivencia.

El plan incluye tareas de limpieza, mantenimiento y dispositivos destinados a desalentar la concentración masiva de pájaros.

Otro de los programas analizados fue Mi Barrio Recicla. De acuerdo con los números presentados por el Ejecutivo, la separación de residuos en origen llegó al 77% en los sectores relevados.

Los funcionarios también brindaron información sobre el cuidado del arbolado, las tareas de forestación y el mantenimiento de plazas y espacios verdes, con incorporación de juegos infantiles y equipamiento urbano.

Centro de Desarrollo Infantil y asistencia social

El secretario de Desarrollo Humano y Salud, Hugo Morel, respondió las consultas relacionadas con los programas sociales y sanitarios.

Uno de los asuntos centrales fue la situación del Centro de Desarrollo Infantil, cuya construcción todavía no se encuentra finalizada.

Morel explicó que la Municipalidad está realizando gestiones ante el Gobierno provincial para que se haga cargo de completar los trabajos pendientes. Por el momento, el Ejecutivo local continúa esperando una definición de las autoridades provinciales.

También se abordaron cuestiones relacionadas con el camión atmosférico, la Línea de Escucha Activa y las distintas intervenciones que lleva adelante el área de Niñez.

Auditorías y controles sobre los gastos municipales

Silvina Imperiale presentó un informe sobre los mecanismos de fiscalización interna, las contrataciones y los gastos vinculados con los Juegos Suramericanos.

La secretaria indicó que durante el año se concluyeron 11 auditorías internas, que incluyeron controles programados, revisión de observaciones y seguimiento de recomendaciones.

En cuanto a la auditoría externa correspondiente al ejercicio 2026, explicó que todavía no comenzó porque el Concejo Municipal no había remitido los temas que pretende incorporar a la evaluación.

También se brindaron explicaciones sobre las horas extras, la logística y los servicios contratados para el acontecimiento deportivo.

Seguridad: esperan presentar los resultados de la encuesta de victimización

En el tramo dedicado a la seguridad intervino Juan Manuel Martínez Saliba, quien realizó un balance de los seis encuentros del Foro de Seguridad desarrollados hasta el momento.

El funcionario adelantó que durante noviembre se concretará una nueva reunión, oportunidad en la que se presentarán los resultados de la Encuesta de Victimización elaborada por el ICEDeL.

La demora en la difusión de ese relevamiento ya había provocado cuestionamientos del bloque justicialista durante la sesión del Concejo del jueves.

Martínez Saliba también respondió preguntas sobre la Guardia Urbana Rafaelina, el Centro de Monitoreo Urbano y el funcionamiento del programa Ojos en Alerta.

Respecto de los mapas del delito, explicó que el Municipio trabaja coordinadamente con el Gobierno provincial y que se realizan mediciones semanales para orientar las acciones preventivas.

Asimismo, se analizaron posibles medidas para reducir los accidentes de tránsito, con especial atención en los alrededores del Autódromo, donde se registraron episodios de gravedad.

Una rendición extensa que dejó varios interrogantes abiertos

La presentación del Departamento Ejecutivo terminó cerca de las 14, después de casi seis horas de consultas y explicaciones. La cantidad de temas abordados obligó a algunos concejales a ausentarse momentáneamente para cumplir con otros compromisos, aunque la reunión pudo completarse sin los enfrentamientos prolongados que caracterizaron otras instancias de intercambio institucional.

El segundo informe de gestión de 2026 permitió conocer números, avances de obras y detalles de diferentes programas municipales. Sin embargo, también dejó cuestiones que deberán ser respaldadas con documentación complementaria.

Entre ellas sobresalen los costos definitivos de la renovación de la Plaza 25 de Mayo, las inversiones vinculadas con los Juegos Suramericanos y los detalles de determinadas obras que todavía no fueron concluidas.

La rendición de cuentas es una obligación institucional, pero también una herramienta fundamental para que los ciudadanos conozcan cómo se administran los recursos públicos. En ese sentido, las explicaciones brindadas por los funcionarios constituyeron una nueva instancia de control legislativo sobre la gestión de Viotti.

Ahora resta que la información pendiente llegue al Concejo con el nivel de detalle necesario para despejar dudas y permitir una evaluación completa de las inversiones realizadas por la Municipalidad.