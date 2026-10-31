Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan: eligieron un lugar en San Telmo y una fecha especial para la boda

Los detalles fueron revelados por Fede Flowers, cronista de LAM (América TV), quien se acercó hasta las inmediaciones del lugar para mostrar los preparativos. Según contó, el establecimiento estaba cercado y parte de la cuadra había sido delimitada para organizar el ingreso y el estacionamiento de los invitados.

“Estamos en pleno corazón de San Telmo, exactamente a unos metros de donde mañana va a dar el sí nada más y nada menos que Lali y Pedro Rosemblat”, anunció el periodista durante su salida al aire. También aseguró haber visto al novio dentro del lugar: según relató, Pedro salió por unos segundos y llevaba una camisa celeste.

Aunque todavía no se dio a conocer el nombre del espacio, el cronista lo describió como una casona antigua, con arquitectura tradicional porteña y abundante vegetación. Se trata de un sitio que suele utilizarse para eventos y que combina elementos característicos de las construcciones de Buenos Aires con espacios verdes.

Flowers también contó que pudo observar algunos detalles del interior desde el exterior. Allí habría visto mesas preparadas y escuchado pruebas de sonido, aunque por el momento no se confirmó si habrá presentaciones musicales durante la fiesta. En los alrededores, además, había personal de seguridad para controlar los accesos y resguardar la privacidad de la celebración.

El motivo especial detrás de la fecha elegida

Uno de los datos más llamativos que compartió el periodista está relacionado con el día del casamiento. Según contó al aire, Lali y Pedro habrían elegido el 31 de octubre porque fue durante Halloween cuando se conocieron. De esta manera, la fecha tendría un significado especial en la historia de la pareja.

La elección también estaría en sintonía con el tipo de festejo que la cantante había anticipado en distintas entrevistas. Lali había descartado las versiones sobre una boda ostentosa y manifestó que su intención era compartir ese momento con familiares y amigos, en una celebración sencilla y cercana.

Por ahora, los detalles de la organización se mantienen bajo reserva. El cronista incluso contó que habló con Anita, la hermana de la artista, quien tampoco le adelantó información sobre el atuendo que llevará la novia.

Mientras crece la expectativa por la ceremonia, la casona de San Telmo se prepara para convertirse en el escenario de uno de los acontecimientos más esperados del mundo del espectáculo argentino.