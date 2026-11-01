León XIV llegará a la Argentina con un mensaje sobre la pobreza que marcará diferencias con Milei

León XIV llegará a la Argentina el 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el día 11, cuando viajará a Perú.

El pontífice buscará continuar el legado pastoral de Francisco y promover el acercamiento en una sociedad atravesada por divisiones políticas e ideológicas.

La pobreza, las desigualdades sociales, el trabajo y el desarrollo humano serán algunos de los principales ejes de su mensaje.

El documento Dilexi te plantea que el crecimiento económico no garantiza por sí mismo el desarrollo humano integral y cuestiona los modelos que excluyen a los sectores vulnerables.

La agenda incluirá visitas al Cottolengo Don Orione, celebraciones religiosas en Buenos Aires, Luján y Córdoba, y encuentros con sindicalistas, empresarios y dirigentes sociales.

Las posiciones del Papa sobre la economía y la cuestión social anticipan diferencias ideológicas con Javier Milei, aunque León XIV buscará mantenerse al margen de las disputas partidarias.

La visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, tendrá una dimensión que excederá ampliamente el protocolo diplomático y las celebraciones religiosas. El pontífice llegará con el propósito de continuar el legado pastoral de Francisco y promover un acercamiento en una sociedad atravesada por profundas diferencias políticas, económicas e ideológicas. Su mensaje sobre la pobreza, el trabajo, las desigualdades sociales y el desarrollo humano anticipa diferencias importantes con la concepción económica del presidente Javier Milei.

El Vaticano conoce de antemano las posiciones del mandatario argentino. Francisco había mantenido una audiencia privada con Milei en febrero de 2024 y transmitió personalmente su mirada sobre el jefe de Estado al entonces cardenal Robert Prevost, quien hoy ocupa el trono de Pedro. Ese antecedente constituye un elemento relevante para comprender el escenario en el que se desarrollará la visita y la relación que León XIV buscará establecer con el Gobierno nacional.

El Presidente mantiene una estrecha afinidad política con Donald Trump y comparte buena parte de su perspectiva sobre la economía, la inteligencia artificial y los conflictos internacionales. Sin embargo, el pensamiento del pontífice presenta diferencias significativas en materia de políticas sociales, distribución de la riqueza y responsabilidad del Estado frente a los sectores vulnerables.

León XIV ya expresó públicamente sus desacuerdos con determinadas políticas migratorias de Trump y con aspectos de su agenda internacional. También demostró que no considera incompatible el ejercicio de su función religiosa con la expresión de posiciones frente a las decisiones de los gobiernos.

En el caso argentino, el Papa deberá administrar la relación institucional con Milei, sin abandonar sus convicciones doctrinarias. Conoce, además, la influencia política de Karina Milei dentro de la estructura presidencial y la importancia que tiene su figura en las decisiones del oficialismo.

La pobreza y las desigualdades, en el centro del mensaje papal

Uno de los documentos fundamentales para interpretar el contenido de la visita será Dilexi te, donde León XIV desarrolla una reflexión sobre la pobreza y la responsabilidad de las sociedades frente a quienes viven en condiciones de vulnerabilidad.

El pontífice plantea que la pobreza no puede analizarse exclusivamente desde los ingresos económicos. También comprende la exclusión social, la falta de oportunidades, las limitaciones educativas, la ausencia de derechos y las dificultades para desarrollar plenamente las capacidades personales.

En esa perspectiva, advierte que el crecimiento económico no garantiza por sí mismo el desarrollo humano integral. Incluso señala que pueden aumentar la riqueza y la actividad económica mientras se profundizan las desigualdades y aparecen nuevas formas de pobreza.

El documento también cuestiona los modelos económicos que privilegian los resultados y la competencia sin contemplar suficientemente a quienes parten de condiciones desfavorables. Para León XIV, una sociedad debe medirse también por su capacidad de integrar a los sectores más débiles y garantizarles posibilidades concretas de progreso.

La educación ocupa otro lugar central en esa concepción. El Papa recupera el legado de Francisco sobre la enseñanza como una expresión de solidaridad y justicia, especialmente cuando está dirigida a los niños y jóvenes de menores recursos.

Asimismo, reivindica el papel de los movimientos populares y de las organizaciones comunitarias en la defensa de los derechos de los sectores postergados.

Una agenda pastoral con fuerte contenido social

La programación argentina tendrá una intensa actividad religiosa y encuentros con distintos sectores de la sociedad. León XIV visitará el Cottolengo Don Orione, celebrará misas en Palermo, Luján y Córdoba y mantendrá reuniones con representantes sindicales, empresarios y dirigentes sociales.

También encabezará una Vigilia de Oración con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

En contraste, las actividades estrictamente institucionales tendrán una presencia más acotada. El encuentro con Milei en la Casa Rosada y la recepción protocolar del establishment argentino en el Palacio Libertad serán parte de una agenda en la que predominarán las celebraciones religiosas y los contactos pastorales.

La intención es establecer un vínculo con distintos sectores sociales y transmitir un mensaje que no quede limitado a las autoridades políticas.

El legado de Francisco y las diferencias con el Gobierno

La visita también estará atravesada por la continuidad del pensamiento de Francisco. León XIV retomará sus reflexiones sobre la indiferencia social, las estructuras que reproducen la desigualdad y la necesidad de evitar que los sectores más vulnerables queden relegados.

En materia de inteligencia artificial, el pontífice también buscará instalar una discusión sobre sus consecuencias sociales, laborales y humanas. Su primera encíclica sobre esta problemática, Magnifica humanitas, formará parte de los ejes conceptuales de su mensaje.

El viaje comenzará el 8 de noviembre, cuando el Papa partirá desde Montevideo hacia Buenos Aires. El 11 de noviembre continuará su recorrido hacia Lima, Perú.

La expectativa es que León XIV pueda recuperar el proyecto pastoral que Francisco no llegó a concretar en su tierra natal: contribuir a superar las divisiones y construir puentes entre argentinos que mantienen posiciones enfrentadas.

Su desafío será transmitir ese mensaje sin involucrarse en las disputas partidarias ni quedar condicionado por las presiones del poder. Sin embargo, sus definiciones sobre la pobreza, la economía y las desigualdades inevitablemente abrirán un debate con la orientación ideológica del Gobierno de Milei.