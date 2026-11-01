Pullaro endurece su postura y presiona para aprobar las reformas de seguridad en Santa Fe

El gobernador Maximiliano Pullaro busca mantener el equilibrio entre los distintos sectores que integran Unidos, con especial atención al socialismo y al PRO. Sin embargo, esa estrategia de convivencia política encuentra un límite en la política de seguridad, un área en la que el mandatario radical pretende sostener el control exclusivo de las decisiones desde la Casa Gris.

En ese marco, Pullaro impulsó con especial énfasis el paquete de reformas de seguridad y reclamó avances legislativos. En las últimas horas, volvió a presionar públicamente a la Cámara de Diputados provincial para que trate las iniciativas, al recordar que los proyectos ingresaron a la Legislatura hace cinco meses.

El principal punto de desacuerdo está en el socialismo, que mantiene diferencias sobre el contenido de las propuestas. Así, la discusión por las leyes de seguridad se convirtió en un nuevo desafío para la convivencia interna de Unidos y para la estrategia política del gobernador.