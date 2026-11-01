Los hermanos Passaglia lanzaron su proyecto presidencial para 2027 con críticas a Milei y al kirchnerismo

Santiago y Manuel Passaglia lanzaron en San Nicolás su proyecto presidencial para las elecciones de 2027 a través del espacio Hechos.

Los dirigentes cuestionaron al gobierno de Javier Milei y al kirchnerismo, y rechazaron que la disputa nacional se limite a esas dos alternativas.

Santiago Passaglia defendió la gestión municipal como antecedente para proyectar una propuesta política de alcance nacional.

Manuel Passaglia, diputado provincial y ex intendente de San Nicolás, planteó la necesidad de enfrentar a los sectores que considera extremos ideológicos.

La propuesta de Hechos prioriza el empleo, la producción, las pymes, la vivienda, la educación y la seguridad.

El acto concluyó con una caminata de los hermanos Passaglia y vecinos hasta el Santuario de la Virgen del Rosario de San Nicolás.

Con la intención de construir una alternativa a las principales fuerzas políticas nacionales, los hermanos Santiago y Manuel Passaglia presentaron en San Nicolás el proyecto presidencial con el que buscarán competir en las elecciones de 2027. Los dirigentes del espacio Hechos eligieron la ciudad bonaerense como escenario para iniciar su recorrido, reivindicaron su experiencia de gestión municipal y cuestionaron tanto al gobierno de Javier Milei como al kirchnerismo.

El acto se realizó este sábado con la participación de vecinos que acompañaron a los referentes en el lanzamiento de su propuesta. La actividad concluyó con una caminata hasta el Santuario de la Virgen del Rosario de San Nicolás, en una jornada con la que ambos dirigentes buscaron proyectar su construcción política desde el interior bonaerense hacia el escenario nacional.

Aunque todavía no definieron cuál de los dos encabezará la fórmula presidencial, los hermanos dejaron en claro su intención de disputar la conducción del país. Su estrategia apunta a diferenciarse de los espacios que consideran dominantes en la política argentina y a presentar su experiencia al frente del municipio como antecedente para una propuesta de alcance nacional.

Críticas a Milei y al kirchnerismo

Durante su intervención, Santiago Passaglia, actual intendente de San Nicolás, rechazó la posibilidad de que la sociedad deba elegir entre el oficialismo nacional y un eventual regreso del kirchnerismo. Según sostuvo, esa disyuntiva limita las opciones electorales y deja afuera otras alternativas políticas.

El jefe comunal cuestionó la situación económica y advirtió que la estabilización de las variables macroeconómicas no alcanza para resolver las dificultades cotidianas de amplios sectores de la población. En ese sentido, mencionó a quienes necesitan más de un empleo para llegar a fin de mes y a las pequeñas y medianas empresas, los comercios y los sectores productivos que enfrentan problemas para sostener su actividad.

También apuntó contra el kirchnerismo, al que responsabilizó por los niveles de inflación, pobreza y corrupción registrados durante sus años de gobierno. Para Santiago Passaglia, la salida de la crisis no puede consistir en regresar a una experiencia política que considera agotada.

Su hermano Manuel, diputado provincial y ex intendente de San Nicolás, acompañó ese planteo y sostuvo que Hechos enfrentará a los sectores que identifica con los extremos ideológicos. Durante el acto, afirmó que la sociedad está cansada de los discursos políticos y reclamó una propuesta centrada en resultados concretos.

La gestión municipal como carta de presentación

La experiencia de gobierno en San Nicolás constituye el principal argumento con el que los Passaglia buscan respaldar su salto a la política nacional. Ambos repasaron las transformaciones que atribuyen a sus administraciones y sostuvieron que los resultados obtenidos en la ciudad pueden servir como referencia para elaborar un programa de alcance federal.

Santiago Passaglia reconoció que conducir un municipio no equivale a administrar un país y anticipó que su espacio deberá responder a cuestionamientos sobre la dimensión de la ciudad en la que desarrollaron su trayectoria política. Sin embargo, defendió el valor de esa experiencia y aseguró que haber transformado una localidad que, según describió, estaba destruida les permite asumir el desafío.

El intendente también puso el foco en la renovación generacional de la dirigencia. A su entender, el próximo presidente no debería pertenecer a las generaciones políticas que ya tuvieron oportunidades de gobernar y fracasaron en sus objetivos.

En ese marco, reivindicó al interior productivo como una fuente de dirigentes capaces de ofrecer respuestas a los problemas económicos y sociales del país.

Empleo, producción y vivienda, los ejes de la propuesta

El programa que los hermanos Passaglia comenzaron a delinear incluye la generación de empleo, el fortalecimiento de las pymes, el desarrollo industrial, el acceso a la vivienda, la educación y la seguridad. La intención es construir una propuesta que vincule la estabilidad económica con mejoras concretas en las condiciones de vida.

Santiago Passaglia sostuvo que el objetivo es que los argentinos puedan trabajar, estudiar, invertir y producir sin que sus esfuerzos se vean frustrados por las dificultades económicas. Bajo esa perspectiva, planteó que el país necesita condiciones que permitan planificar el futuro y desarrollar proyectos personales y empresariales.

Los dirigentes presentaron así el lanzamiento como el primer paso de una construcción política que buscará extenderse más allá de San Nicolás. Con las elecciones de 2027 como horizonte, Hechos intentará instalar una alternativa que combine la crítica al Gobierno nacional y al kirchnerismo con la reivindicación de la gestión local y del interior productivo.

La caminata final hasta el santuario mariano cerró la actividad y marcó el inicio simbólico de una campaña con la que los hermanos buscarán transformar su trayectoria municipal en una candidatura competitiva para la Presidencia.