Pullaro y La Libertad Avanza negocian un acuerdo en Santa Fe que podría cerrarse en noviembre

En La Libertad Avanza de Santa Fe consideran que durante noviembre podría concretarse un entendimiento político con el gobernador Maximiliano Pullaro. Las conversaciones estarían avanzadas y el acuerdo tendría como eje central la suspensión de las PASO provinciales a cambio de una competencia electoral libertaria que no represente una amenaza significativa para las aspiraciones de reelección del mandatario.

“Los diálogos están avanzados”, aseguró a LPO un importante dirigente de La Libertad Avanza, en referencia a las negociaciones que mantienen ambos espacios.

El entendimiento que se analiza contempla que los libertarios presenten un candidato de bajo perfil para la gobernación, evitando una confrontación directa que complique el escenario electoral de Pullaro. A cambio, los legisladores santafesinos del espacio acompañarían la iniciativa para suspender las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Las PASO, el punto central de la negociación

La postura de Pullaro frente a las primarias presenta diferencias según el ámbito electoral. El gobernador manifestó en distintas oportunidades su respaldo a la eliminación de las PASO nacionales, aunque mantiene una posición más ambigua respecto de su continuidad en Santa Fe.

La estrategia tiene una explicación política: separar el calendario electoral provincial de la discusión presidencial le permitiría al mandatario evitar que las tensiones nacionales condicionen la campaña santafesina.

Pullaro conduce una coalición integrada por radicales y socialistas, sectores que mantienen diferencias con el rumbo político y económico del presidente Javier Milei. En ese contexto, desacoplar ambas elecciones aparece como una herramienta para preservar la identidad propia de Unidos y reducir la influencia de la disputa nacional sobre el escenario provincial.

Desde el entorno del gobernador consideran que la eliminación de las primarias permitiría limitar el peso de la competencia presidencial en la campaña santafesina y concentrar la discusión en la gestión provincial.

Los libertarios no quieren quedar afuera de la elección

El eventual entendimiento no significaría que La Libertad Avanza se retire de la competencia electoral en Santa Fe. Por el contrario, el espacio mantendría su intención de presentar candidatos a gobernador, legisladores provinciales e intendentes.

La estrategia responde también a los intereses de la conducción nacional del partido, particularmente del sector vinculado a los hermanos Martín y Eduardo “Lule” Menem, que busca ampliar la representación legislativa libertaria en las provincias.

De esta manera, el acuerdo permitiría compatibilizar dos objetivos: que Pullaro reduzca los riesgos de una competencia provincial que pueda afectar su proyecto de reelección y que La Libertad Avanza conserve presencia institucional y capacidad de negociación política.

Por ahora, las conversaciones continúan y noviembre aparece como el plazo que los dirigentes libertarios consideran posible para cerrar el entendimiento. La negociación por las PASO se perfila así como una de las principales claves de la futura arquitectura electoral santafesina.