La casa de Notting Hill se vende por US$10 millones

Hay puertas que pasan desapercibidas y otras que se convierten en verdaderos íconos. La de una casa ubicada en Westbourne Park Road, en el oeste de Londres, pertenece a este último grupo. Pintada de azul y enmarcada por una fachada discreta, se convirtió en uno de los escenarios más reconocidos de Un lugar llamado Notting Hill, la comedia romántica que protagonizaron Julia Roberts y Hugh Grant en 1999. Casi tres décadas después del estreno, la propiedad volvió a captar la atención: salió a la venta por 7,5 millones de libras esterlinas, una cifra cercana a los 10 millones de dólares.

La vivienda perteneció a Richard Curtis, guionista de la película y creador de otras historias exitosas como Love Actually y Cuatro bodas y un funeral. Allí se filmaron las escenas exteriores de la casa de William Thacker, el librero interpretado por Grant que se enamoraba de Anna Scott, una estrella de Hollywood. Los ambientes interiores, en cambio, fueron recreados en un estudio cinematográfico.

La elección de esa locación tuvo un componente inesperado. En una entrevista de 2024, Curtis recordó que el diseñador de producción, Stuart Craig, salió a buscar una casa para el personaje y regresó con una fotografía de la suya, sin saber que pertenecía al propio guionista. Aquella coincidencia terminó transformando una dirección particular en un atractivo turístico internacional.

Cómo es la casa de Un lugar llamado Notting Hill que se vende por US$10 millones

Detrás de la famosa entrada se encuentra una propiedad de 255 metros cuadrados, tres dormitorios y dos baños, cuya arquitectura conserva las características de un antiguo estudio de artista. La comercialización está a cargo de Sotheby's International Realty.

Uno de sus principales atractivos es el ambiente central, que reúne living, comedor y cocina bajo un techo abovedado de gran altura, con vigas a la vista y tragaluces que permiten el ingreso de luz natural. Una galería elevada recorre parte del perímetro y aporta una perspectiva diferente del espacio. La cocina, equipada con una isla central, se integra al ambiente principal.

En la planta superior, el dormitorio principal dispone de chimenea, vestidor y baño privado, que incluye doble lavatorio, bañera independiente y ducha. Además, una escalera caracol conduce a una terraza desde donde se pueden observar los techos del barrio.

La propiedad también cuenta con un patio de más de diez metros de largo, pensado para disfrutar de los espacios al aire libre.

La puerta original, según publicó Country Living, fue subastada después del éxito de la película. Sin embargo, la entrada actual conserva el característico color azul que la hizo famosa y continúa siendo un punto de referencia para los turistas que recorren la zona.

Notting Hill, de barrio multicultural a refugio de celebridades

Mucho antes de convertirse en uno de los sectores más fotografiados de Londres, Notting Hill atravesó una historia marcada por la inmigración, la desigualdad social y la efervescencia cultural.

Durante la década de 1950, sus viviendas deterioradas alojaban a numerosas familias trabajadoras, entre ellas inmigrantes provenientes del Caribe que debían enfrentar situaciones de discriminación y violencia racial.

Los disturbios de 1958 dejaron una profunda marca en la comunidad. En respuesta a aquellas tensiones surgieron distintas iniciativas culturales que contribuyeron al nacimiento del Carnaval de Notting Hill, cuya primera edición callejera se realizó en 1966. Con el paso del tiempo, el evento se consolidó como una de las celebraciones más importantes de la cultura caribeña en Europa.

En las décadas siguientes, los alquileres relativamente accesibles atrajeron a artistas, músicos y diseñadores. Las tiendas de antigüedades de Portobello Road, los mercados callejeros y las fachadas victorianas de colores ayudaron a consolidar una identidad bohemia que, progresivamente, también despertó el interés del mercado inmobiliario de lujo.

Entre las personalidades vinculadas con el barrio se encuentran Stella McCartney y Damon Albarn, líder de Blur y Gorillaz. La cantante Lily Allen también fue noticia por la compra de una propiedad en Notting Hill en 2025. Sus nombres reflejan el atractivo que la zona conserva entre figuras de la música, la moda y el espectáculo.

La película que convirtió una dirección en un destino turístico

El estreno de Un lugar llamado Notting Hill proyectó internacionalmente la imagen del barrio. La librería de William Thacker, las calles de Portobello Road y, especialmente, la puerta azul comenzaron a formar parte de los recorridos turísticos de quienes visitan Londres en busca de escenarios cinematográficos.

Entre las escenas más recordadas está aquella en la que Anna Scott, interpretada por Julia Roberts, le dice a William, el personaje de Hugh Grant: “Soy solo una chica, parada frente a un chico, pidiéndole que la quiera”. La frase quedó asociada para siempre con una historia de amor improbable, ambientada en un barrio que también atravesaba una transformación.

Actualmente, Notting Hill combina boutiques, restaurantes, propiedades millonarias y una intensa actividad turística con su histórica identidad multicultural. La casa de Westbourne Park Road representa parte de ese recorrido: fue una vivienda privada, se convirtió en escenario de una película emblemática y ahora busca un nuevo propietario.

Aunque cambie de dueño, su puerta azul difícilmente deje de ocupar un lugar en la memoria de los amantes del cine.