La Bancaria repudió la presencia de Sturzenegger en una capacitación del Banco Nación

La Asociación Bancaria rechazó la participación de Federico Sturzenegger en una capacitación del Banco Nación.

El ministro tenía previsto exponer sobre la reforma laboral y el Fondo de Asistencia Laboral.

El sindicato cuestionó su participación por impulsar la transformación del Banco Nación en una sociedad anónima.

La organización advirtió sobre posibles consecuencias para los puestos de trabajo y la función crediticia de la entidad.

El gremio recordó los 47 despidos ocurridos en 2016, cuando Sturzenegger presidía el Banco Central.

La controversia refleja las diferencias entre el Gobierno y el sindicato sobre la política laboral y el futuro de la banca pública.

El sindicato que conduce Sergio Palazzo cuestionó que el ministro de Desregulación exponga sobre la reforma laboral y el Fondo de Asistencia Laboral en una entidad cuya transformación en sociedad anónima rechazó. La organización también recordó los despidos ocurridos en 2016 y advirtió sobre las consecuencias de las iniciativas impulsadas por el funcionario.

La participación de Federico Sturzenegger en una actividad de capacitación del Banco Nación generó un fuerte rechazo de la Asociación Bancaria, que cuestionó la decisión de convocar al ministro de Desregulación y Transformación del Estado para disertar sobre la reforma laboral y el Fondo de Asistencia Laboral. El sindicato consideró contradictoria su presencia en una institución cuya privatización y transformación societaria fueron promovidas por el funcionario.

El pronunciamiento de la organización, conducida por Sergio Palazzo, se conoció el martes 28 de octubre, pocos días después de que el Banco Nación cumpliera 135 años. A través de un comunicado, el gremio expresó su rechazo a la participación del ministro y cuestionó tanto sus antecedentes como las políticas que impulsa desde el Gobierno nacional.

La actividad contempla una exposición de Sturzenegger junto con un especialista en Derecho Laboral. Sin embargo, para la Asociación Bancaria, la convocatoria representa una contradicción institucional, debido a que el funcionario impulsó medidas que, según la organización sindical, amenazan la continuidad del carácter público de la entidad y los derechos de sus trabajadores.

Las críticas por los intentos de transformar el Banco Nación

Uno de los principales cuestionamientos del gremio está relacionado con el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que incluyó disposiciones vinculadas con la reorganización de empresas estatales. La organización también apuntó contra la insistencia del ministro en convertir al Banco Nación en una sociedad anónima, una iniciativa que considera perjudicial para el futuro de la institución.

En su comunicado, el sindicato sostuvo que Sturzenegger fue uno de los impulsores de las medidas que buscaban avanzar sobre la estructura jurídica del banco y advirtió que esas decisiones podrían afectar miles de puestos de trabajo. Asimismo, cuestionó el impacto que una transformación de esa naturaleza tendría sobre la función de la entidad como instrumento de financiamiento para diferentes sectores de la economía.

La Bancaria también mencionó el Decreto 116/2025 entre los antecedentes que fundamentan su rechazo. Desde la perspectiva sindical, las iniciativas promovidas por el Gobierno ponen en discusión no solamente la organización administrativa del banco, sino también su papel en el sistema financiero y su capacidad para ofrecer crédito.

El cuestionamiento se extendió a la reforma laboral que impulsa el oficialismo. El gremio calificó esa propuesta como una regresión en materia de derechos laborales y responsabilizó al ministro por su participación en las iniciativas destinadas a modificar las condiciones que regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores.

En ese contexto, la organización consideró incompatible que Sturzenegger participe de una capacitación dentro del Banco Nación mientras mantiene una posición favorable a cambios que, según su interpretación, podrían comprometer la estabilidad laboral y el carácter público de la entidad.

El antecedente de los despidos de 2016

Otro de los argumentos utilizados por el sindicato para fundamentar su rechazo remite a 2016, cuando Sturzenegger se encontraba al frente del Banco Central. Según recordó la organización, durante aquella etapa se produjeron 47 despidos que derivaron en un conflicto sindical y en la instalación de un acampe que se extendió durante 65 días.

De acuerdo con el comunicado, la protesta concluyó con la reincorporación de los trabajadores afectados. La Bancaria recuperó ese episodio para cuestionar la trayectoria del funcionario en materia laboral y sostener que su participación en una actividad de formación dentro del Banco Nación resulta incompatible con aquellos antecedentes.

La controversia suma así un nuevo capítulo a las diferencias entre el Gobierno y el sindicato bancario, que mantiene una postura crítica frente a las iniciativas de desregulación y las modificaciones laborales impulsadas por la administración nacional.

En el cierre de su pronunciamiento, la organización reiteró su rechazo a la presencia del ministro en la entidad y defendió el carácter público del banco. La disputa deja expuestas dos visiones contrapuestas: la del Gobierno, que promueve cambios en la estructura estatal y en las relaciones laborales, y la del gremio, que advierte sobre sus posibles consecuencias para el empleo, los derechos de los trabajadores y la función social del sistema financiero.