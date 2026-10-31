Wall Street golpeó a los activos argentinos y el riesgo país trepó a 787 puntos

Wall Street registró fuertes caídas y profundizó las pérdidas de los mercados emergentes.

El riesgo país argentino subió a 787 puntos básicos, su máximo desde octubre de 2025.

El índice MSCI Merval retrocedió un 2,6% y acumuló cinco jornadas consecutivas de bajas.

Los bonos soberanos en dólares perdieron un promedio del 1,1%.

El dólar mayorista cerró a $1.534, mientras el Banco Central compró USD 96 millones.

Las reservas internacionales brutas cayeron USD 1.592 millones, hasta los USD 48.562 millones.

La caída de los principales índices de Nueva York, las pérdidas de las acciones locales y el retroceso de los bonos soberanos marcaron el cierre de octubre para los mercados argentinos. El riesgo país avanzó hasta los 787 puntos básicos, su nivel más elevado desde el 24 de octubre de 2025, en una jornada atravesada por la incertidumbre financiera internacional y las tensiones regionales tras el balotaje presidencial en Brasil. En paralelo, el Banco Central retomó las compras de divisas, aunque las reservas internacionales brutas registraron una fuerte caída.

El deterioro de los mercados estadounidenses condicionó el comportamiento de los activos emergentes y profundizó la tendencia negativa de la plaza local. El Nasdaq encabezó las bajas en Wall Street con un desplome del 2,9%, seguido por el S&P 500, que retrocedió un 1,8%, y el Dow Jones, que perdió un 1,1%.

La reacción de los inversores estuvo vinculada con los resultados empresariales y las perspectivas de rentabilidad de las grandes compañías tecnológicas, especialmente aquellas que realizan fuertes inversiones en inteligencia artificial. Entre los movimientos más pronunciados sobresalió la caída del 28,6% de Intel después de presentar su balance trimestral. También retrocedieron Reddit, un 29,2%; Sandisk, un 13,5%; y Advanced Micro Devices, un 10,9%. Amazon, por su parte, cedió un 1,4%.

Este escenario de mayor aversión al riesgo repercutió directamente sobre los instrumentos financieros argentinos, que acumularon su quinta rueda consecutiva de pérdidas. El índice MSCI Merval de la Bolsa porteña cayó un 2,6% en pesos y finalizó en 92.079 puntos.

Entre los certificados de acciones argentinas que cotizan en Nueva York predominaron las bajas. Satellogic encabezó los retrocesos, con un 11,2%, seguida por Bioceres, que perdió un 6,3%; Edenor, con un 6,1%; y Transportadora de Gas del Sur, que retrocedió un 5,5%.

La deuda soberana tampoco logró escapar de las ventas. Los bonos argentinos denominados en dólares perdieron un promedio del 1,1%, un movimiento que impulsó al riesgo país hasta los 787 puntos básicos, después de alcanzar un máximo intradiario de 790 unidades. El indicador elaborado por JP Morgan mide la diferencia entre el rendimiento de los títulos de deuda argentinos y el de los bonos del Tesoro estadounidense comparables.

El resultado refleja la persistente cautela de los inversores frente a los instrumentos de deuda nacionales, en un contexto en el que las condiciones financieras internacionales y la incertidumbre política regional dificultan la recuperación de las cotizaciones.

Brasil agregó presión sobre los mercados regionales

La situación financiera brasileña también contribuyó al clima negativo. El índice Bovespa retrocedió un 0,8%, hasta los 167.921 puntos, mientras que el real se depreció frente al dólar, cuya cotización avanzó un 1%, hasta los 5,44 reales.

La reacción del mercado estuvo relacionada con las dudas sobre el rumbo económico que adoptará el presidente Luiz Inácio Lula da Silva después del proceso electoral, en un escenario en el que parte de los inversores esperaba una orientación diferente. La incertidumbre institucional y las expectativas sobre las futuras decisiones del Gobierno brasileño se combinaron con las pérdidas de Wall Street y redujeron el apetito por los activos de la región.

En ese contexto, los bonos soberanos brasileños en dólares cedieron un 0,1%, mientras que su riesgo país subió siete unidades, hasta los 195 puntos básicos.

El dólar mayorista retrocedió y el Banco Central volvió a comprar

En el mercado cambiario argentino, el dólar mayorista cerró a $1.534, con una caída de cinco pesos, equivalente al 0,3%. De esta manera, acumuló durante octubre un incremento de apenas el 1,1%, frente a las estimaciones preliminares de inflación mensual de entre el 1,8% y el 2%.

Durante la última hora de operaciones, la cotización llegó a tocar los $1.539,50, pero la mayor oferta de divisas revirtió el movimiento y provocó una baja hacia el cierre. El volumen negociado en el mercado de contado alcanzó los USD 518,8 millones.

El dólar minorista permaneció sin cambios, a $1.560 para la venta en el Banco Nación, mientras que el promedio informado por las entidades financieras se ubicó en $1.562,04. El dólar blue también se mantuvo estable, a $1.565.

Una señal favorable para la autoridad monetaria fue la recuperación de las compras de divisas. El Banco Central adquirió USD 96 millones durante el viernes, que se sumaron a los USD 47 millones comprados el jueves. Así, volvió a intervenir de manera compradora después de tres jornadas consecutivas sin participación.

Sin embargo, las reservas internacionales brutas cayeron USD 1.592 millones y finalizaron en USD 48.562 millones, su nivel más bajo desde el 1 de octubre. La disminución estuvo vinculada con movimientos técnicos de fin de mes y con la baja del 3,6% en la cotización del oro, que integra los activos de la entidad.

Con este panorama, el mercado argentino cerró octubre condicionado por las turbulencias externas, la debilidad de los bonos y las dudas sobre la evolución regional. La recuperación de las compras del Banco Central aportó una señal positiva, pero el aumento del riesgo país dejó en evidencia que la confianza de los inversores continúa bajo presión.