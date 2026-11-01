Leandro Santoro alertó sobre el hostigamiento de las agencias de cobranza y explicó los alcances de la nueva ley aprobada en la Ciudad de Buenos Aires

La nueva norma exige habilitación oficial para las agencias de cobranzas extrajudiciales.

El Gobierno porteño podrá retirar los permisos ante incumplimientos.

Los bancos y comercios no podrán vender deudas a empresas no habilitadas.

Cada agencia deberá contar con un abogado responsable de su actividad.

La ley prevé sanciones por llamados reiterados y falsas notificaciones judiciales.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tendrá 40 días para reglamentar la normativa.

Las llamadas insistentes, las amenazas de embargos y los mensajes dirigidos a familiares de personas con deudas quedaron en el centro de una nueva regulación aprobada por la Legislatura porteña. La norma busca establecer controles sobre las agencias de cobranzas extrajudiciales y poner límites a los métodos de presión psicológica que utilizan algunas empresas para exigir el pago de obligaciones pendientes.

El legislador Leandro Santoro advirtió sobre la gravedad de estas prácticas y explicó que el objetivo de la ley es impedir que los reclamos de deudas se conviertan en situaciones de persecución y hostigamiento. Según describió, hay personas que reciben seis o siete llamados diarios, una frecuencia que puede generar angustia, afectar su capacidad para tomar decisiones y empujarlas a contraer nuevos créditos para cancelar compromisos anteriores.

Santoro coincidió con el planteo de que algunas agencias llevan a los deudores a buscar financiamiento para pagar otras obligaciones, lo que puede profundizar sus dificultades económicas. En ese sentido, cuestionó los mecanismos de presión que, en lugar de limitarse a informar sobre una deuda y reclamar su cancelación, recurren a intimidaciones y advertencias que exceden los procedimientos legítimos.

Uno de los cambios centrales de la normativa será la obligación de que las agencias de cobranzas extrajudiciales cuenten con una habilitación oficial para desarrollar sus actividades. El Gobierno de la Ciudad podrá retirar ese permiso cuando las empresas incumplan las disposiciones y, de esa manera, impedir que continúen operando.

La regulación también establece que bancos, comercios y otras compañías no podrán transferir o vender sus deudas a agencias que no estén debidamente habilitadas. A su vez, cada firma deberá contar con la intervención de un abogado responsable, cuya matrícula profesional podrá quedar comprometida ante eventuales irregularidades.

Entre las conductas alcanzadas por las sanciones figuran los llamados reiterados durante el día y las comunicaciones en las que los cobradores se presentan falsamente como funcionarios judiciales. También se busca impedir el envío de notificaciones engañosas que anuncien supuestos embargos u otras consecuencias legales para intimidar a los deudores.

Durante su explicación, Santoro mencionó el caso de Camila, una joven cuya historia expuso las consecuencias más dramáticas de este tipo de hostigamiento. Según relató, los cobradores se comunicaron con su madre y le enviaron mensajes en los que advertían sobre posibles embargos y consecuencias económicas que podían alcanzar a otros integrantes de la familia. Después de recibir esas comunicaciones, la joven se quitó la vida.

El legislador sostuvo que ese episodio refleja la dimensión humana de un problema que, a su entender, suele permanecer oculto. Contó que durante una actividad en la Legislatura escuchó testimonios de personas afectadas por las cobranzas insistentes y señaló que algunas habían atravesado pensamientos vinculados con quitarse la vida.

Otro de los aspectos sobre los que llamó la atención fue el funcionamiento de determinados créditos ofrecidos a través de billeteras virtuales. Santoro advirtió que algunas aplicaciones pueden acceder a los contactos almacenados en los teléfonos y utilizarlos para enviar mensajes a terceros cuando el usuario registra una deuda. Por eso, recomendó revisar cuidadosamente los permisos solicitados por estas plataformas y las condiciones establecidas en los contratos antes de aceptar un préstamo.

La nueva ley abre ahora una etapa de implementación que dependerá de su reglamentación y de los mecanismos de fiscalización. Según informó Santoro, el Gobierno porteño tendrá un plazo de 40 días para avanzar con las disposiciones necesarias y poner en marcha el sistema de habilitaciones.

El legislador pidió que quienes reciban amenazas o notificaciones sospechosas busquen asesoramiento y no se dejen intimidar por las agencias. Su principal preocupación, expresó, es evitar que se repitan situaciones como la de Camila y garantizar que el reclamo de una deuda no se transforme en una forma de violencia contra quienes atraviesan dificultades económicas.