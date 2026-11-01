El Gobierno busca evitar la politización de la visita del papa León XIV y destaca su mensaje de unidad

La visita de León XIV tendrá carácter exclusivamente pastoral y el Gobierno pidió evitar su politización.

Agustín Caulo destacó que el mensaje del Pontífice estará centrado en la unidad y el encuentro entre los argentinos.

La agenda prevista se mantiene sin modificaciones y los preparativos avanzan en Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

La organización involucra al Gobierno nacional, las jurisdicciones participantes, la Iglesia argentina y la Santa Sede.

Caulo rechazó las versiones sobre un supuesto malestar entre el Gobierno y las autoridades eclesiásticas.

El funcionario coincidió con Jorge García Cuerva en que cada argentino debe prepararse personalmente para recibir el mensaje del Papa.

A pocos días de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno nacional procura mantener el carácter religioso e institucional de la visita y evitar que el acontecimiento quede atravesado por interpretaciones partidarias. El secretario de Culto de la Nación, Agustín Caulo, sostuvo que el viaje tendrá un sentido exclusivamente pastoral y remarcó que el mensaje del Sumo Pontífice estará dirigido al conjunto de la sociedad, más allá de las diferencias políticas e ideológicas.

Durante una entrevista radial, el funcionario insistió en que la presencia del Papa debe ser entendida como una celebración para todos los argentinos. “El Papa es de todos, entonces no hay que politizar esto”, afirmó, al referirse a las expectativas que genera la próxima visita y a las distintas lecturas que comenzaron a plantearse alrededor de su llegada.

Caulo explicó que la agenda prevista continúa sin modificaciones y que los preparativos avanzan de acuerdo con lo establecido. Según indicó, existe una coordinación entre las distintas jurisdicciones que recibirán al Santo Padre, con participación de las autoridades nacionales, provinciales, municipales y religiosas.

En ese sentido, destacó que las actividades previstas involucrarán a la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, tres de los principales escenarios de la visita apostólica. La organización también cuenta con la intervención de la Iglesia argentina y de las autoridades de la Santa Sede, en un esquema de trabajo conjunto destinado a garantizar el desarrollo de las celebraciones.

Un mensaje centrado en la unidad y el encuentro

Al explicar el significado que el Gobierno le atribuye a la llegada de León XIV, el secretario de Culto señaló que el propósito central será transmitir un mensaje espiritual, fortalecer la fe de los creyentes y promover la reconciliación social. “El mensaje es de unidad, es de encuentro de los argentinos”, expresó.

La definición coincide con la postura que habían manifestado la ministra Sandra Pettovello y la secretaria general de la Presidencia, quienes también plantearon la necesidad de preservar el carácter religioso del acontecimiento y evitar que sea utilizado para alimentar disputas políticas.

La posición oficial apunta a presentar la visita como una oportunidad de encuentro nacional, en un contexto de profundas diferencias sociales y políticas. Desde esa perspectiva, el Gobierno considera que la presencia del Pontífice puede convertirse en una instancia de reflexión colectiva, sin que su figura quede asociada a las posiciones de un sector determinado.

La insistencia en despolitizar el viaje también refleja la preocupación oficial por las interpretaciones que puedan surgir a partir de los mensajes y gestos del Papa durante su estadía. La expectativa está puesta en que las actividades se desarrollen alrededor de su función religiosa y de las expresiones pastorales que pueda dirigir a los argentinos.

Caulo descartó tensiones con las autoridades eclesiásticas

Otro de los aspectos abordados por el funcionario fue la relación entre el Gobierno y la Iglesia, luego de que circularan versiones sobre un supuesto malestar institucional antes de la llegada del Santo Padre.

Caulo rechazó esas interpretaciones y aseguró que no observa dificultades en el vínculo con las autoridades religiosas. “No noto un malestar de la Iglesia”, manifestó. También explicó que las conversaciones mantenidas durante los últimos meses estuvieron concentradas fundamentalmente en cuestiones organizativas y en la coordinación de las actividades previstas.

Como parte de ese trabajo, destacó el contacto con la Conferencia Episcopal Argentina, los obispos de las distintas jurisdicciones y los representantes del Vaticano. Según sostuvo, el entendimiento entre las partes es satisfactorio y no existen inconvenientes que puedan afectar los preparativos.

Por último, el secretario de Culto se refirió a las declaraciones del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien había planteado que la recepción del mensaje papal debía comenzar por una revisión personal de cada individuo. Caulo coincidió con ese planteo y consideró que la preparación para recibir al Pontífice no debe limitarse a las actividades públicas, sino que también requiere una disposición espiritual individual.

“El mensaje del Papa también es para cada argentino”, señaló, al remarcar que la visita representa una oportunidad para que cada persona reflexione sobre su propia realidad y sobre la necesidad de construir espacios de encuentro.

Con la agenda sin cambios y los preparativos en marcha, el Gobierno busca que la llegada de León XIV se desarrolle en un clima de unidad y participación, con la expectativa de que el acontecimiento trascienda las diferencias partidarias y tenga como eje central su dimensión pastoral.