El Senado invitó al papa León XIV a hablar ante el Congreso y pidió una audiencia con Villarruel

El Senado aprobó por unanimidad invitar al papa León XIV a dirigirse a la Asamblea Legislativa.

La visita del Pontífice a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

La iniciativa recibió el respaldo de todos los bloques y se votó a mano alzada, sin debate.

El proyecto también solicita una audiencia con una delegación de senadores encabezada por Victoria Villarruel.

La presidencia del Senado deberá coordinar la organización con Diputados, Cancillería y el Poder Ejecutivo.

La realización del encuentro y del eventual mensaje ante el Congreso dependerá de la agenda papal.

La próxima visita del papa León XIV a la Argentina tendrá también una instancia de carácter institucional, luego de que el Senado aprobara por unanimidad una resolución para invitar al Sumo Pontífice a brindar un mensaje ante la Asamblea Legislativa. La iniciativa, que recibió el acompañamiento de todos los bloques políticos, contempla además solicitar una audiencia con una delegación de la Cámara Alta encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La propuesta fue aprobada a mano alzada y sin intervenciones en el recinto, durante una sesión especial en la que también estaba previsto el tratamiento de la nueva Ley de Salud Mental. El respaldo conjunto del oficialismo y la oposición permitió avanzar con una invitación formal para que León XIV pueda dirigirse a los integrantes del Congreso durante su estadía en el país, programada entre el 8 y el 11 de noviembre.

El proyecto expresa la bienvenida institucional del Senado al jefe de la Iglesia católica y plantea que su eventual mensaje se concrete en el marco de la Asamblea Legislativa. Para ello, establece que la presidencia de la Cámara Alta deberá coordinar con la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo los mecanismos necesarios para organizar el encuentro.

La resolución contempla distintas alternativas para concretar la recepción del Papa. Una de ellas es convocar formalmente a una asamblea legislativa, aunque también deja abierta la posibilidad de establecer otra modalidad institucional que permita recibirlo durante su viaje apostólico.

En ese esquema, la Cancillería tendrá un papel central en la coordinación de la participación del Senado. El texto solicita que el organismo garantice la presencia institucional de los legisladores en las actividades vinculadas con el encuentro, en el que también podrían participar autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

Uno de los aspectos políticos más relevantes de la iniciativa está relacionado con Victoria Villarruel. La resolución incluye un pedido para que León XIV reciba a una delegación de senadores encabezada por la presidenta de la Cámara Alta, en una reunión cuya realización dependerá de la disponibilidad del Pontífice.

El encuentro podría desarrollarse en la fecha, el horario y el lugar que el propio Papa considere convenientes, de acuerdo con las posibilidades de su agenda durante la visita. De esta manera, el Senado no solamente busca garantizar una recepción institucional conjunta, sino también habilitar una audiencia específica entre el Sumo Pontífice y una representación de los integrantes de la Cámara.

La inclusión de Villarruel al frente de esa delegación constituye un gesto institucional hacia la vicepresidenta, quien preside el Senado. El planteo recibió el respaldo de todos los espacios políticos, que acompañaron tanto la invitación para que León XIV se dirija al Congreso como la solicitud de una reunión con representantes de la Cámara Alta.

Para avanzar con la organización, la resolución encomienda a la presidencia del Senado realizar las comunicaciones correspondientes ante la Nunciatura Apostólica, la Cancillería y la Cámara de Diputados. Esos contactos tendrán como finalidad coordinar los aspectos protocolares, institucionales y de seguridad necesarios para una eventual actividad parlamentaria durante la estadía papal.

Tras la aprobación, Villarruel destacó el consenso alcanzado y celebró que los senadores de todos los bloques hubieran acompañado la propuesta. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, señaló que la resolución expresa la bienvenida del Senado al Papa y formaliza la invitación para que visite el Congreso de la Nación.

La decisión representa un paso institucional previo a la llegada de León XIV, pero no confirma que el Pontífice vaya a concurrir al Parlamento ni que tenga previsto pronunciar un discurso ante los legisladores. La concreción de ambas posibilidades dependerá de la organización definitiva de su agenda en la Argentina.

Con el respaldo unánime de la Cámara Alta, el Congreso dejó planteada su voluntad de recibir al Papa y de ofrecerle un espacio para transmitir un mensaje ante los representantes del Poder Legislativo. Ahora, la coordinación entre las autoridades nacionales, parlamentarias y eclesiásticas deberá determinar si la invitación puede incorporarse al cronograma del viaje apostólico.