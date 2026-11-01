Rossi pidió explicaciones a Santilli y a la SIDE por la salida de Flávio Bolsonaro de la Argentina

Agustín Rossi denunció una presunta participación de distintas áreas del Gobierno en la salida de Flávio Bolsonaro de la Argentina.

El diputado presentó un pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Junto con Rodolfo Tailhade y Ramiro Gutiérrez, solicitó informes a la SIDE sobre su eventual intervención.

Los legisladores preguntaron si existieron contactos con la inteligencia brasileña y utilización de recursos del organismo argentino.

Rossi cuestionó los movimientos de Santiago Caputo en Puerto Iguazú y el recorrido del avión privado que trasladó a Bolsonaro.

La oposición reclama explicaciones sobre el papel de Migraciones, Seguridad, Jefatura de Gabinete y los servicios de inteligencia.

La salida de Flávio Bolsonaro de la Argentina quedó en el centro de una nueva controversia política, luego de que el diputado nacional Agustín Rossi denunciara una presunta intervención de distintas dependencias del Gobierno de Javier Milei en el operativo que permitió su partida. El legislador presentó un pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y promovió, junto con otros integrantes de la Comisión Bicameral de Inteligencia, un requerimiento de informes dirigido a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

En declaraciones radiales, el ex ministro de Defensa sostuvo que existen interrogantes sobre la participación de organismos nacionales en el procedimiento y reclamó que el Poder Ejecutivo brinde explicaciones sobre las decisiones adoptadas antes y durante la salida del dirigente brasileño.

“En la complicidad del Gobierno argentino en el escape, en la fuga de Bolsonaro, están involucradas varias áreas del Gobierno nacional”, afirmó Rossi. En ese sentido, mencionó al Ministerio de Seguridad, la Jefatura de Gabinete, la Dirección de Migraciones dependiente de Cancillería y la SIDE como las áreas cuya intervención pretende esclarecer.

El diputado busca establecer qué información manejaba cada organismo, qué responsabilidades tuvo en el procedimiento y si existieron decisiones coordinadas para facilitar la salida del país de Bolsonaro.

El requerimiento apunta directamente a la SIDE

Uno de los principales interrogantes planteados por Rossi está relacionado con el eventual conocimiento que tenía el sistema de inteligencia argentino sobre los movimientos de Bolsonaro y las circunstancias de su partida.

El pedido fue presentado junto con los diputados Rodolfo Tailhade y Ramiro Gutiérrez, quienes también integran la Comisión Bicameral de Inteligencia. Entre los puntos incluidos, solicitaron conocer si la SIDE contaba con información previa sobre el operativo, si alguno de sus agentes intervino y si existieron comunicaciones con la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN).

Además, los legisladores reclamaron precisiones sobre una eventual utilización de vehículos, personal y recursos del organismo de inteligencia. También preguntaron por la posible participación de Santiago Caputo durante su permanencia en Puerto Iguazú, un aspecto que consideran necesario esclarecer para reconstruir el desarrollo de los acontecimientos.

Rossi planteó que la responsabilidad institucional debe analizarse tanto si existió participación directa de la SIDE como si el organismo desconocía lo que estaba ocurriendo. “Si la SIDE participó es malo, y si no participó también es malo, que no haya sabido qué se estaba haciendo con el aeropuerto de Iguazú”, señaló.

El legislador confirmó que el requerimiento recibió curso dentro de la Bicameral y fue remitido al organismo para que proporcione las respuestas correspondientes.

Las dudas sobre Puerto Iguazú y el traslado aéreo

Otro de los ejes de las críticas del diputado está relacionado con los movimientos de Santiago Caputo en Puerto Iguazú. Rossi hizo referencia a informaciones sobre sus desplazamientos en vehículos vinculados con directivos argentinos de Yacyretá y reclamó que se esclarezca qué actividades desarrolló durante su estadía en esa ciudad.

También puso bajo cuestionamiento el itinerario del avión privado utilizado para trasladar a Bolsonaro, particularmente las escalas realizadas y el recorrido elegido para evitar atravesar el espacio aéreo brasileño.

Para Rossi, esos elementos deben analizarse en conjunto con las circunstancias judiciales que rodeaban al dirigente brasileño. Recordó que la Justicia de Brasil buscaba establecer su paradero y que existían advertencias sobre una posible fuga. Por ese motivo, consideró insuficientes las explicaciones oficiales que se concentraron en la documentación presentada durante el ingreso al territorio argentino.

“El Gobierno no puede fingir como que no pasaba nada”, sostuvo, al cuestionar la posibilidad de que las autoridades nacionales desconocieran el contexto en el que se produjo el traslado.

El diputado también insistió en que la salida de Bolsonaro no podría explicarse sin investigar el eventual acompañamiento de distintos sectores argentinos. En esa línea, atribuyó a la presencia de Caputo un posible papel de presión para que el procedimiento pudiera concretarse.

El Congreso reclama explicaciones al Ejecutivo

Con la interpelación a Santilli y el pedido de informes a la SIDE, Rossi busca trasladar la controversia al ámbito parlamentario y obligar al Gobierno a precisar cuál fue la intervención de sus distintas dependencias.

La discusión plantea interrogantes sobre los controles migratorios, la coordinación entre los organismos de seguridad y el funcionamiento de los servicios de inteligencia ante una situación que, según el legislador, requería especial atención por sus implicancias judiciales y diplomáticas.

Por ahora, las acusaciones forman parte de los cuestionamientos formulados por la oposición y deberán ser contrastadas con las respuestas oficiales y la información que puedan aportar los organismos involucrados.