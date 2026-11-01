El gas natural alcanzó niveles récord en 2026 y Neuquén concentra el 75% de la producción nacional

La producción de gas natural promedió 147,7 millones de metros cúbicos diarios entre enero y septiembre de 2026, un máximo histórico para ese período.

El gas no convencional representó el 67% de la producción nacional, frente al 44% registrado cinco años atrás.

La Cuenca Neuquina concentró el 75,3% del gas producido en Argentina durante los primeros nueve meses del año.

Las proyecciones estiman que la producción gasífera alcanzará los 52.300 millones de metros cúbicos en 2026, un nuevo récord anual.

El petróleo llegó a 973.700 barriles diarios en septiembre y quedó a unos 26.300 barriles de alcanzar el millón por día.

Vaca Muerta cuenta con recursos remanentes de petróleo técnicamente extraíbles estimados en 30.170 millones de barriles.

La producción argentina de gas natural atraviesa una etapa de transformación impulsada por el avance de los recursos no convencionales, con la Cuenca Neuquina como principal protagonista. Entre enero y septiembre de 2026, el promedio diario llegó a 147,7 millones de metros cúbicos, un incremento interanual del 0,7% que representa un nuevo máximo histórico para ese período. Las proyecciones para el cierre del año anticipan otro récord, en un escenario marcado por el crecimiento de Neuquén y el retroceso de las áreas gasíferas tradicionales.

En los primeros nueve meses del año, el volumen acumulado alcanzó los 40.300 millones de metros cúbicos, por encima del registro correspondiente al mismo período de 2025 y el nivel más elevado de la serie histórica. Aunque el incremento interanual fue moderado, el resultado refleja el cambio estructural que experimenta la industria, donde la expansión del gas no convencional compensa parcialmente la disminución de la producción convencional.

En septiembre, la extracción nacional se ubicó en 143,1 millones de metros cúbicos diarios, un 3,2% más que en el mismo mes del año pasado. El registro mensual quedó por debajo del promedio de los primeros nueve meses, aunque mantuvo una variación positiva en la comparación interanual.

El gas no convencional gana participación

La composición de la producción constituye uno de los principales indicadores de la transformación del sector energético argentino. Entre enero y septiembre de 2026, el gas procedente de formaciones no convencionales representó el 67% del total nacional. Cinco años atrás, su participación era del 44%.

El avance está estrechamente relacionado con el desarrollo de los recursos de la Cuenca Neuquina, que concentra la mayor parte de la actividad hidrocarburífera del país. Durante los primeros nueve meses del año, esa región aportó el 75,3% del gas producido en Argentina. A su vez, el componente no convencional explicó el 88,5% de la extracción dentro de la propia cuenca.

El panorama contrasta con la evolución de las demás regiones productoras. La Cuenca Austral contribuyó con el 17,3% del total nacional, mientras que la del Golfo San Jorge representó el 5,6% durante el mismo período.

Las estimaciones para 2026 anticipan una disminución adicional en el aporte de las cuencas distintas de la Neuquina. En conjunto, esas regiones producirían un promedio de 36,4 millones de metros cúbicos diarios, equivalentes a unos 13.300 millones de metros cúbicos anuales. En 2025, su producción había alcanzado los 39,9 millones de metros cúbicos por día, aproximadamente 14.550 millones en el año.

De esta manera, el crecimiento de Neuquén permitiría compensar la caída del resto de las áreas productoras y sostener la expansión del volumen total.

Las previsiones anticipan un nuevo máximo anual

Para el conjunto de 2026, las proyecciones calculan una producción promedio de 143,3 millones de metros cúbicos diarios, equivalente a unos 52.300 millones de metros cúbicos anuales. Si se concreta esa estimación, el resultado superaría en aproximadamente un 1,25% el volumen de 2025 y establecería un nuevo récord para el año completo.

La Cuenca Neuquina también alcanzaría una marca histórica. Las previsiones le asignan un promedio de 106,8 millones de metros cúbicos diarios, unos 39.000 millones en términos anuales. Su participación se mantendría cercana a las tres cuartas partes de la producción nacional, consolidando su predominio en el mapa energético argentino.

El petróleo acompaña la expansión del gas

La tendencia también se observa en el mercado petrolero. En septiembre, la producción alcanzó los 973.700 barriles diarios, un 15,5% más que un año antes. Ese volumen dejó al país a unos 26.300 barriles por día de alcanzar el millón.

Entre enero y septiembre, el promedio se aproximó a los 906.000 barriles diarios, con una mejora interanual del 16,3%. En ese período, el volumen acumulado llegó a 39,3 millones de metros cúbicos, una marca que no se registraba desde, al menos, 1999.

Para el cierre de 2026, las estimaciones prevén una producción petrolera de 54,5 millones de metros cúbicos, cerca de un 12% por encima del récord de 1998. El petróleo no convencional representó el 79% del total extraído durante los primeros nueve meses, frente al 21% registrado cinco años atrás. La Cuenca Neuquina concentró, además, el 78,3% de la producción nacional, con aproximadamente 710.000 barriles diarios.

Las perspectivas de largo plazo también reflejan la magnitud de los recursos disponibles. Un estudio del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas estimó en 30.170 millones de barriles los recursos remanentes de petróleo técnicamente extraíbles de Vaca Muerta, casi el doble de los 16.220 millones calculados por la agencia energética estadounidense en 2013.

La evolución de ambos hidrocarburos confirma el creciente peso de la Cuenca Neuquina. Con ritmos de expansión diferentes, el petróleo y el gas dependen cada vez más del desarrollo no convencional para sostener sus niveles de producción y alcanzar las nuevas marcas previstas para 2026.