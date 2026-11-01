ARCA prorrogó hasta diciembre el plan de pagos para las pymes ante el aumento de los embargos

La prórroga de ARCA extiende hasta el 30 de diciembre el plazo para que las pymes regularicen sus deudas tributarias.

El régimen permite financiar obligaciones vencidas hasta el 30 de junio de 2026, sin condonar capital, multas ni intereses.

Las micro y pequeñas empresas podrán acceder a planes de hasta 18 cuotas para deudas generales y nueve para retenciones y percepciones.

Las medianas empresas tendrán un máximo de 15 cuotas para obligaciones generales y siete para retenciones y percepciones.

El 15% de las pymes industriales enfrenta embargos de ARCA y el 70% de las empresas afectadas recibió la notificación dentro de los 30 días posteriores al vencimiento.

La caída de la demanda, las demoras en los cobros, el aumento de los costos y la competencia de productos importados profundizan las dificultades financieras del sector.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) extendió hasta el 30 de diciembre el plazo para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan adherirse al régimen especial de facilidades de pago para regularizar sus obligaciones tributarias. La medida también alcanza al programa destinado a los prestadores de servicios de salud y responde a los reclamos del sector empresario, que venía advirtiendo sobre las dificultades para afrontar sus compromisos fiscales en un contexto de caída de la actividad y creciente presión financiera.

La fecha límite original para ingresar a los planes vencía este viernes 30 de octubre. Con la prórroga, el organismo recaudador busca ampliar el margen para que las empresas puedan acceder a las alternativas de financiación disponibles, en momentos en que los embargos por deudas impositivas se convirtieron en una de las principales preocupaciones de las cámaras empresariales y de los asesores tributarios.

El régimen había sido anunciado por el Ministerio de Economía después de que representantes de las pequeñas y medianas empresas reclamaran, en junio, medidas para aliviar la situación de las compañías afectadas por los atrasos fiscales. Los empresarios habían señalado que el incremento de las ejecuciones y los embargos por parte de ARCA agravaba los problemas de liquidez de un sector que enfrenta dificultades para sostener sus operaciones.

Sin embargo, las condiciones del programa generaron una recepción dispar entre las empresas. Si bien la posibilidad de financiar las obligaciones tributarias fue considerada un alivio, distintos representantes del sector cuestionaron la cantidad de cuotas habilitadas y el costo financiero de los planes. La tasa mensual fija del 2,75% establecida para las micro y pequeñas empresas fue señalada como una carga significativa frente a una inflación mensual cercana al 2%.

El programa permite regularizar obligaciones vencidas hasta el 30 de junio de 2026. No contempla la condonación de capital, multas ni intereses, sino que ofrece mecanismos para distribuir los pagos en cuotas y facilitar el cumplimiento de las deudas acumuladas.

Para las micro y pequeñas empresas, los pequeños contribuyentes y las entidades sin fines de lucro, el esquema prevé un máximo de 18 cuotas para las obligaciones generales y de nueve cuotas para las deudas correspondientes a retenciones y percepciones. El ingreso requiere un pago inicial mínimo del 5%, con un monto piso de 50.000 pesos. La tasa de financiación es del 2,75% mensual fija.

En el caso de las medianas empresas de los tramos 1 y 2, el régimen establece hasta 15 cuotas para las deudas generales y siete para las obligaciones vinculadas con retenciones y percepciones. El pago a cuenta mínimo es del 10%, mientras que la tasa de interés se determina de acuerdo con la normativa específica de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo.

La adhesión se realiza de manera digital mediante el servicio «Mis Facilidades», disponible en el sitio web de ARCA. La extensión del plazo permite a las empresas disponer de dos meses adicionales para evaluar su situación fiscal y completar los trámites necesarios para incorporarse al régimen.

La decisión se conoce en medio de un escenario de creciente fragilidad financiera para las pymes industriales. Según un relevamiento del Observatorio Pyme, el 15% de las empresas del sector enfrenta embargos de ARCA, una proporción que equivale aproximadamente a una de cada siete compañías.

El informe también advierte sobre la rapidez con la que se notifican estas medidas: el 70% de las empresas embargadas recibió la comunicación dentro de los 30 días posteriores al vencimiento de sus obligaciones. Esa dinámica reduce el margen disponible para reorganizar las finanzas y encontrar recursos con los cuales afrontar las deudas tributarias.

A la presión fiscal se suma el deterioro de las condiciones comerciales. La mitad de las pymes consultadas debió ampliar los plazos de cobro a sus clientes, que alcanzaron un promedio de 49 días, diez más que el año anterior. La demora en el ingreso de fondos obliga a las compañías a sostener sus operaciones durante más tiempo antes de recuperar el dinero de sus ventas.

El panorama se completa con una demanda debilitada, el aumento de los costos y una mayor competencia de productos importados. De acuerdo con el diagnóstico del Observatorio Pyme, no aparecen señales claras de una reversión de la contracción en el corto plazo.

La prórroga de ARCA amplía las posibilidades de acceso a la financiación tributaria, pero no modifica las condiciones económicas que dificultan el cumplimiento de las obligaciones. Para las empresas afectadas, el desafío consiste en aprovechar el plazo adicional para regularizar sus deudas sin comprometer todavía más el capital de trabajo necesario para mantener la actividad.