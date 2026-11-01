La inversión profundiza su caída y la recuperación económica se posterga, con la maquinaria y los equipos entre los sectores más golpeados

La inversión real bruta cayó 5,2% interanual en septiembre y acumuló un retroceso del 7,6% en nueve meses.

La construcción creció 4,5% interanual, después de cinco meses consecutivos de resultados negativos.

La inversión en maquinaria y equipos se desplomó 12,3%, con una caída del 17,2% en los bienes importados.

La debilidad de las ventas, los elevados costos y las dificultades de acceso al crédito postergan las decisiones empresariales.

El RIGI impulsa proyectos específicos, pero todavía no consigue traccionar inversiones suficientes para el conjunto de la economía.

Los economistas consideran limitada la recuperación en el corto plazo y ubican las perspectivas más favorables hacia 2027.

La falta de dinamismo de la actividad económica comienza a reflejarse con mayor intensidad en las decisiones de inversión de las empresas. Durante septiembre, la inversión real bruta registró una contracción del 5,2% interanual en términos de volumen físico, mientras que el retroceso acumulado durante los primeros nueve meses del año alcanzó el 7,6%. Los datos muestran un escenario de debilidad que, pese a algunas señales positivas en la construcción, continúa condicionado por la falta de crédito, las dificultades para recuperar las ventas y la incertidumbre sobre la rentabilidad futura.

El relevamiento elaborado por la consultora de Orlando Ferreres evidenció comportamientos diferentes entre los componentes de la inversión. Mientras la construcción consiguió recuperar terreno después de cinco meses consecutivos de resultados negativos, la compra de maquinaria y equipos volvió a mostrar una fuerte contracción, particularmente en el segmento de bienes importados.

En septiembre, la inversión destinada a la construcción creció 4,5% respecto del mismo mes del año anterior. Sin embargo, ese desempeño no alcanzó para compensar el deterioro registrado en el resto de los componentes. La inversión en maquinaria y equipos cayó 12,3% interanual, con una disminución del 3,8% en los equipos de origen nacional y un desplome del 17,2% en los importados.

Desde la consultora señalaron que la debilidad de las importaciones de bienes de capital terminó determinando un resultado negativo para el indicador general. La evolución resulta significativa porque refleja las dificultades de las empresas para avanzar con proyectos de ampliación, modernización y renovación de sus estructuras productivas.

La actividad y el crédito condicionan las decisiones empresariales

El economista Federico Glustein consideró que la caída de la inversión responde a una combinación de factores, entre los que sobresale la debilidad de la actividad económica. Según explicó, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) todavía no tiene capacidad suficiente para impulsar al conjunto de la economía, aunque podría comenzar a generar un mayor flujo de recursos de manera gradual y con resultados más visibles en el largo plazo.

Para el especialista, el retroceso de la inversión en maquinaria y equipos constituye uno de los indicadores más relevantes del escenario actual. La caída del 17,2% en los bienes importados muestra que, incluso con un tipo de cambio relativamente estable, las empresas no están acelerando sus decisiones de capitalización.

Glustein también advirtió que la contracción de la inversión pública no está siendo compensada por el sector privado. Esa combinación genera un doble efecto negativo sobre la actividad, porque reduce tanto la demanda vinculada con las obras estatales como los recursos destinados a ampliar la capacidad productiva de las compañías.

Por su parte, Matías Rajnerman, jefe de Macroeconomía del Banco de la Provincia de Buenos Aires, describió un escenario de comportamiento desigual entre los distintos sectores. Mientras algunas actividades vinculadas con el RIGI muestran avances, otras que representan al menos el 85% de la economía atraviesan dificultades y, en términos generales, no están invirtiendo.

El economista identificó tres obstáculos principales. El primero es la limitada rentabilidad esperada, producto de un volumen reducido de ventas y de márgenes empresariales condicionados por el incremento de los costos, especialmente las tarifas de los servicios públicos. Esta situación afecta particularmente a la industria, debido a su elevada demanda de energía.

El segundo problema es el acceso al financiamiento. Las tasas de interés permanecen elevadas y la oferta de crédito en pesos resulta escasa. Además, las alternativas en dólares están concentradas principalmente en empresas exportadoras, mientras que la flexibilización implementada para ampliar el acceso a otras compañías todavía no consiguió generar el resultado esperado.

El tercer factor es el alcance limitado del RIGI. Aunque el régimen comenzó a impulsar proyectos específicos, Rajnerman sostuvo que todavía no genera un volumen de inversiones extranjeras directas suficiente para modificar el comportamiento general de la economía.

La recuperación podría llegar recién en 2027

La evolución histórica del indicador muestra que, después del fuerte deterioro registrado entre finales de 2023 y mediados de 2024, la inversión había experimentado un rebote hacia el cierre de ese año y durante el primer semestre de 2025. Sin embargo, posteriormente perdió impulso y volvió a predominar una dinámica de estancamiento y variaciones interanuales negativas.

Las perspectivas para los próximos meses tampoco muestran señales contundentes de recuperación. Desde la consultora de Orlando Ferreres señalaron que no existen elementos suficientes para anticipar una reacción significativa en el corto plazo.

En una perspectiva más amplia, la eventual mejora de las condiciones macroeconómicas, la recuperación de la actividad y el desarrollo de los sectores energético y minero podrían contribuir a revertir la tendencia.

Glustein, en cambio, consideró que las posibilidades de una recuperación importante siguen siendo limitadas y ubicó las perspectivas más favorables cerca de 2027.

De esta manera, la inversión continúa siendo uno de los principales puntos débiles de la economía. La recuperación de la construcción ofrece una señal positiva, pero el retroceso de la maquinaria y los equipos evidencia que buena parte del sector productivo todavía no encuentra condiciones suficientes para comprometer nuevos recursos y ampliar su capacidad operativa.