Un magistrado argentino integrará el jurado de la pelea entre Canelo Álvarez y Mbilli en Arabia Saudita

El juez argentino Jorge Luciano Gorini, integrante del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) de Comodoro Py, tendrá una participación destacada en el boxeo internacional: fue designado como uno de los tres jueces que evaluarán el combate entre Saúl “Canelo” Álvarez y el francés Christian Mbilli, por el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

La pelea se desarrollará este sábado en Riad, Arabia Saudita, y el magistrado argentino estará acompañado por el italiano Guido Cavalleri y el estadounidense Barry Lindenman, quienes tendrán la responsabilidad de puntuar los 12 asaltos. En tanto, el panameño Héctor Afú será el árbitro encargado de dirigir el combate sobre el ring.

En caso de que el enfrentamiento llegue hasta el último round y deba definirse mediante las tarjetas, la puntuación de Gorini será determinante para establecer quién se queda con el cinturón.

El magistrado comenzó su trayectoria como juez de boxeo en 2014 y desde entonces acumuló 455 combates en su registro. Aunque la presentación de este sábado será una de las más importantes de su carrera por la trascendencia de los protagonistas, ya participó en otras peleas de nivel internacional.

En junio de este año, integró el equipo arbitral que puntuó la victoria de Ryan Garner sobre Michael Magnessi por el título mundial superpluma, en Inglaterra. También estuvo presente en octubre de 2023, en Cancún, durante el triunfo de O'Shaquie Foster frente a Eduardo Hernández, en la misma categoría.

El papel de Gorini en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner

Además de su recorrido como juez de boxeo, Gorini es conocido por su participación en uno de los procesos judiciales más importantes de la política argentina reciente.

El 6 de diciembre de 2022, formó parte del Tribunal Oral Federal 2 que condenó a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en el marco de la causa Vialidad.

Posteriormente, en junio de 2025, el magistrado intervino en la resolución que le concedió a la expresidenta el beneficio de la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, luego de un planteo de su defensa basado en su edad y en cuestiones de seguridad.

Canelo Álvarez quiere recuperar el título frente a Mbilli

El enfrentamiento entre Canelo Álvarez, de 36 años, y Christian Mbilli, de 31, será el combate principal de la velada que se realizará entre el sábado y el domingo en Riad.

El mexicano buscará recuperar el protagonismo en la categoría supermediano y volver a consagrarse campeón en una ciudad que ya fue escenario de una derrota importante en su carrera. En septiembre de 2022, perdió allí el cinturón frente al estadounidense Terence Crawford.

Durante la conferencia de prensa previa, Canelo dejó en claro cuál es su objetivo: “He sido campeón durante muchos años y quiero volver a ser el campeón”.

Por su parte, Mbilli, actual campeón de la categoría tras heredar el título de Crawford, manifestó su confianza de cara al desafío: “Estoy listo para este combate. Tengo mucho respeto por Canelo, pero el sábado será una historia diferente. Iré ahí a por la victoria”.

Pese a las versiones que circularon sobre una posible postergación o modificación de la sede por el contexto de tensión en Medio Oriente, la velada se mantuvo programada en Riad, en medio de los reportes sobre ataques con drones y misiles vinculados al conflicto entre los hutíes y las fuerzas sauditas.