AFA confirmó las sedes para los amistoso de Argentina en noviembre

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció oficialmente los dos compromisos que disputará la Selección Argentina durante la Fecha FIFA de noviembre, la última ventana internacional del año. El equipo nacional volverá a jugar en el país y tendrá como rivales a Uruguay y Costa Rica, en encuentros que se desarrollarán en Buenos Aires y Córdoba.

El calendario contempla un primer cruce ante el seleccionado uruguayo en La Bombonera y, cuatro días después, una presentación frente al conjunto costarricense en el estadio Mario Alberto Kempes.

Argentina enfrentará a Uruguay en La Bombonera y recibirá a Costa Rica en Córdoba

El primer compromiso de la Albiceleste será el viernes 13 de noviembre frente a Uruguay, en el estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera. El escenario volverá a recibir al seleccionado argentino después de su última presentación allí, antes del Mundial 2026.

Posteriormente, el martes 17 de noviembre, el equipo nacional viajará a Córdoba para disputar su segundo amistoso. El encuentro ante Costa Rica tendrá lugar en el estadio Mario Alberto Kempes, que volverá a ser sede de un partido de la Selección.

Uruguay, el primer gran desafío de la nueva etapa argentina

El enfrentamiento ante Uruguay aparece como una de las pruebas más exigentes de esta ventana internacional. El clásico rioplatense tendrá un atractivo especial porque ambos seleccionados atraviesan procesos de renovación y buscan consolidar sus respectivos proyectos deportivos.

El conjunto uruguayo inició una nueva etapa bajo la conducción de Diego Pablo Forlán y llegará al compromiso después de disputar tres amistosos durante las últimas ventanas internacionales, con un balance de dos victorias y una derrota.

Su recorrido comenzó con una caída frente a Japón, pero consiguió recuperarse con dos resultados contundentes: goleó 4-1 a Corea del Sur y 6-1 a India. En esos encuentros, Darwin Núñez se destacó como máximo anotador del equipo, con tres goles.

Para Argentina, el clásico representará una oportunidad de medir su nivel frente a un rival de jerarquía y continuar con la preparación de cara a los próximos compromisos internacionales.

Costa Rica, el segundo rival en el estadio Kempes

El segundo adversario será Costa Rica, un seleccionado que también atraviesa una etapa de reconstrucción. El conjunto centroamericano tuvo presencia en tres Mundiales consecutivos, desde su histórica participación en Brasil 2014 hasta Qatar 2022, aunque no consiguió clasificarse para la Copa del Mundo de 2026.

Actualmente, los Ticos ocupan el puesto 41 del ranking FIFA y se encuentran entre las selecciones mejor posicionadas de la CONCACAF.

En sus últimas presentaciones internacionales, Costa Rica disputó cuatro encuentros durante la Fecha FIFA de septiembre y octubre. En ese período consiguió una victoria frente a Nicaragua, sufrió una derrota ante Curazao y repartió resultados frente a Haití, con un triunfo y una caída.

El partido en Córdoba será una nueva oportunidad para que el equipo argentino cierre el año ante su público y continúe evaluando alternativas de cara a los desafíos que tendrá por delante.