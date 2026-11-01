Morena Beltrán apuntó contra los hinchas de Estudiantes

El fútbol argentino atraviesa días de mucha tensión, con la definición de la temporada regular y la lucha por los últimos lugares en los playoffs y las copas internacionales de 2027. En ese contexto, Estudiantes de La Plata, que también tiene por delante la final de la Copa Libertadores, recibió a Instituto en el estadio UNO y protagonizó un partido cargado de polémica.

El clima en el estadio ya era complejo por el enfrentamiento que el club mantiene con la AFA y el malestar de sus hinchas con algunas decisiones arbitrales. En medio de ese escenario, Morena Beltrán, comentarista de ESPN Premium, denunció que recibió insultos y amenazas por parte de varios simpatizantes durante la transmisión del encuentro.

Las cabinas de prensa de UNO están ubicadas cerca de las tribunas, lo que permite que algunos espectadores puedan acercarse y dirigirse a los periodistas. Según relató la propia Beltrán, varios hinchas se acercaron durante el partido y la increparon por su trabajo.

En plena transmisión, la periodista decidió hacer un descargo y marcar su postura: «La falta de respeto no es tolerable. Todo bien con la gente que tenga críticas con el arbitraje, pero la falta de respeto no es tolerable. Como si tuviera algo que ver… Gente grande, padres de familia, no se puede trabajar de esta manera».

Por su parte, el relator Juan Pablo Marrón también describió lo que ocurría en el estadio: «Insultando a mujeres y hombres sin distinción y amenazando. Momento de dificultad aquí en la cancha de Estudiantes».

El encuentro terminó 3-3 y, una vez finalizado, Beltrán volvió a referirse a lo sucedido a través de una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram.

El descargo de Morena Beltrán después del partido

La periodista explicó que había visitado el estadio de Estudiantes en otras oportunidades y que nunca había atravesado una situación similar. También aclaró que, a su entender, los ataques no estuvieron relacionados específicamente con su persona.

«Me tocó varios partidos este año ir a comentar a Estudiantes y nunca tuve un problema, de hecho, en general tengo buena onda en todos los estadios del fútbol argentino. Y yo siento que no fue personal lo que pasó, entiendo que cualquiera que estaba transmitiendo podía sufrir algo así», expresó.

Luego describió cómo fue el momento de mayor tensión: «Pero me pasó a mí y me parecía pertinente poner un límite porque el partido estaba muy caliente, Estudiantes empezó abajo en el marcador y los hinchas no estaban para nada de acuerdo con las decisiones del árbitro y llegó un momento en que se encolumnaron varios en la puerta de la cabina y hablaron con un nivel de odio, que me iban a matar, que “andá a la conch… de tu madre” y todo escalaba hacia arriba».

Beltrán también contó que le impactó la edad de las personas que la increparon y el nivel de agresividad de sus expresiones. «Era gente grande, yo los miraba fijo al principio porque no dije nada, y había pibes que podían ser mis hermanos porque eran un poco más grandes que yo, tipos que podían ser mi papá, una mujer que podía ser mi mamá y eso me shockeaba», relató.

🎙️❌“La FALTA DE RESPETO no es tolerable. Todo bien con que tengan críticas contra el arbitraje. GENTE GRANDE. Padres de familia. NO SE PUEDE TRABAJAR de esta manera” - Morena Beltrán dejó de comentar unos minutos tras los insultos de algunos hinchas de Estudiantes https://t.co/aOAxmVFP4k — PaseClave (@paseclave__) November 1, 2026

Y agregó: «Llegó un momento que era tanta la humillación, la denigración y la falta de respeto que me parecía pertinente poner un límite y les pedí que la corten».

Por último, la comentarista aclaró que no buscaba dar lecciones a los hinchas y que comprendía el malestar que puede generar un partido polémico. Sin embargo, insistió en la necesidad de establecer un límite frente a las agresiones.

«No quiero aleccionar a nadie, entiendo la frustración del hincha, de los jugadores que sienten que las sanciones no son justas, pero me parecía que había que poner un límite porque nada alcanza, es muy difícil hablar de fútbol», sostuvo.

En el cierre de su mensaje, Beltrán defendió su manera de ejercer el periodismo y recordó que días antes había elogiado públicamente la gestión de Juan Sebastián Verón: «Yo siento que siempre intenté construir mi manera de hacer periodismo desde un lugar cercano, respetuoso, ético, pero nada es suficiente. Inclusive hace tres días elogié la gestión de Verón».