Godoy Cruz remontó en el final, eliminó a Ferro y jugará ante Tristán Suárez por el ascenso

La Primera Nacional tendrá una final entre Godoy Cruz y Tristán Suárez por el primer ascenso a la Liga Profesional. La última fecha del campeonato dejó una definición inesperada y tuvo como principal perjudicado a Ferro, que no pudo superar a Acassuso, empató 0-0 y perdió el liderazgo de la Zona A en el cierre del torneo.

El equipo de Caballito llegó a la jornada decisiva como puntero y dependía de sí mismo para quedarse con el primer lugar. Sin embargo, no logró hacer su parte y terminó cediendo la posición ante Godoy Cruz, que aprovechó la oportunidad y consiguió una victoria agónica.

El desplome de Ferro y el gol agónico de Godoy Cruz

El cierre del campeonato fue inesperado para Ferro. El Verdolaga había realizado una buena campaña y llegaba a la última fecha con 65 puntos, dos más que Godoy Cruz. Sin embargo, después de sufrir una goleada por 3-0 ante Chaco For Ever como local, este sábado volvió a dejar puntos en el camino: empató sin goles frente a Acassuso, equipo que ya había perdido la categoría.

Godoy Cruz aprovechó los tropiezos de su rival y se quedó con el primer puesto en el último minuto. En el estadio Feliciano Gambarte, el conjunto mendocino derrotó 2-1 a Almirante Brown y consiguió el gol decisivo a los 93 minutos, por intermedio de Viera.

Antes, Martín Pino había abierto el marcador para el Tomba, mientras que Velurtas había establecido el empate parcial. Con el tanto agónico, el equipo mendocino alcanzó los 66 puntos y terminó por encima de Ferro en la tabla.

La diferencia de gol fue determinante para resolver la igualdad en puntos: Godoy Cruz terminó con +19, mientras que Ferro cerró con +7. Por eso, el empate del Verdolaga no era suficiente si el conjunto mendocino conseguía ganar su partido. Y así ocurrió.

Tristán Suárez también aseguró su lugar en la final

En la Zona B, Tristán Suárez empató 0-0 frente a Deportivo Maipú y conservó el primer puesto, resultado que le permitió asegurarse un lugar en la definición por el ascenso.

Atlanta tampoco pudo aprovechar la oportunidad de alcanzar al Lechero: igualó sin goles ante Midland y quedó sin chances de disputar la final.

De esta manera, Godoy Cruz y Tristán Suárez se enfrentarán el sábado 14 de noviembre por el primer ascenso a la Primera División. El equipo mendocino buscará regresar a la máxima categoría del fútbol argentino, mientras que el conjunto de Ezeiza intentará conseguir uno de los logros más importantes de su historia.

Por su parte, Ferro deberá reponerse de un cierre de campeonato que dejó escapar una oportunidad importante. El equipo de Caballito tendrá que disputar el reducido para seguir en carrera por el ascenso.