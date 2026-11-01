De Peter Lanzani a Cande Vetrano: los looks de los famosos en el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebran su casamiento este sábado en una antigua casona de San Telmo. La boda reúne a familiares, amigos y distintas figuras del espectáculo argentino, que comenzaron a llegar a Casa Carlos, el lugar elegido por la pareja para dar el sí.

Entre los invitados que se hicieron presentes se destacaron Peter Lanzani, expareja de la cantante y uno de sus amigos cercanos; Mery del Cerro, Candela Vetrano, Dillom, Justina Bustos, Benjamín Rojas y Juliana Gattas. También llegaron Majo Riera, mamá de Lali, y Patricio, su hermano.

El espacio elegido por los novios es una casona antigua que combina la arquitectura tradicional de Buenos Aires con abundante vegetación, en un entorno pensado para una celebración íntima.

La fecha especial que eligieron Lali y Pedro para casarse

La elección del 31 de octubre no fue casual. La pareja se conoció en una fiesta de Halloween hace tres años, por lo que decidió celebrar su unión en una fecha que tiene un significado especial para su historia de amor.

La noticia del casamiento había generado expectativa entre los seguidores de la artista, especialmente después de que ella misma lo anunciara con humor durante su último show en River. «Me caso, taradas», gritó desde el escenario.

La frase sorprendió a sus fanáticos, ya que en otras oportunidades Lali había manifestado su rechazo a la idea de pasar por el altar. «Ni en pedo me caso. Ay, no, un gastadero de dinero al pedo en una noche», había dicho tiempo atrás en LAM (América).

Cómo será el vestido de novia de Lali Espósito

En una entrevista reciente, la cantante también había adelantado algunos detalles sobre el estilo que tendría la celebración y descartó las expectativas de quienes imaginaban una boda tradicional, con un vestido de grandes dimensiones.

«A veces me dicen que voy a entrar con un vestido larguísimo, con una cola de no sé cuántos metros, pero no. Nada de eso va a pasar. Es todo muy tranqui, muy para nuestra familia, nuestros amigos, y para nosotros, para celebrar este amor», explicó en diálogo con Frontera.

De esta manera, Lali y Pedro eligieron compartir uno de los momentos más importantes de su relación en una celebración rodeada de sus afectos y lejos de una puesta en escena ostentosa.