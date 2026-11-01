Lali Espósito y Pedro Rosemblat dieron el sí en San Telmo: la primera foto de los recién casados

Lali Espósito y Pedro Rosemblat ya son marido y mujer. La pareja dio el sí este sábado al mediodía en Casa Carlos, una antigua casona de San Telmo que se convirtió en el escenario de la celebración. Allí, rodeados de familiares y amigos íntimos, sellaron su historia de amor.

La fecha elegida tiene un significado especial para los recién casados. El 31 de octubre no fue una elección al azar: ambos se conocieron en una fiesta de Halloween hace tres años y decidieron que ese día también quedara marcado por su casamiento.

En las últimas horas, la cuenta de X FandomAguerrid difundió una fotografía de la ceremonia, que se realizó al aire libre, en un jardín rodeado de abundante vegetación.

Así fue la ceremonia de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La imagen muestra a los novios como protagonistas de la escena, tomados de la mano y rodeados por sus invitados, que los acompañan con aplausos y gestos de emoción.

Para la ocasión, Lali eligió un vestido blanco largo, de caída fluida y con una cola que se extendía sobre el césped. Pedro, por su parte, lució un traje en tono beige claro.

El espacio fue ambientado con sillones, mesas bajas, alfombras persas y grandes sombrillas blancas, una combinación que aportó un estilo elegante y relajado a la celebración. También se destacó un sector especialmente decorado con flores blancas, que completó la puesta del jardín.

De esta manera, la pareja celebró su unión en una ceremonia íntima y rodeada de sus afectos, en una fecha que ya tenía un lugar especial en su historia.