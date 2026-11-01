Haas apartó a Esteban Ocon del GP de México: los motivos y qué pasará con su futuro en la Fórmula 1

Esteban Ocon quedó envuelto en una situación inesperada en la Fórmula 1 luego de que Haas decidiera apartarlo del Gran Premio de México y darle su lugar a Ryo Hirakawa durante el resto del fin de semana. La determinación llegó después de un tenso intercambio por radio entre el piloto francés y el equipo durante la segunda práctica del viernes.

El conflicto se originó por una diferencia de criterio en la elección de los neumáticos. Ocon quería salir a pista con compuestos blandos, pero desde el muro le indicaron que debía utilizar los medios. La respuesta del francés fue tajante: «No me hagan esto». La comunicación dejó al descubierto su malestar y generó especulaciones sobre una posible interna dentro de la escudería estadounidense.

Este sábado, Haas confirmó que Hirakawa ocuparía el lugar de Ocon en la tercera práctica, la clasificación y la carrera del domingo. En el comunicado oficial, el equipo aclaró que la decisión no estaba vinculada con un problema de salud del francés, aunque no explicó los motivos concretos del reemplazo.

El japonés, que se desempeña como piloto reserva de Haas, tendrá así la oportunidad de disputar su primer Gran Premio de Fórmula 1.

La relación entre Ocon y Haas, en un momento complicado

La decisión se produjo en medio de un escenario de tensión entre el piloto y la escudería. Ocon ya tiene confirmado que dejará Haas al finalizar la temporada 2026, después de que el equipo resolviera no renovar su contrato.

Durante los últimos meses también se habían acumulado diferencias relacionadas con el rendimiento del monoplaza y algunas decisiones técnicas. El episodio de México sumó un nuevo capítulo a una relación que atraviesa su etapa final.

Qué pasará con Esteban Ocon después del GP de México

Por el momento, no hay ningún anuncio oficial que confirme que Ocon haya perdido su asiento para el resto del campeonato. La comunicación de Haas se limita al Gran Premio de México, por lo que su participación en las próximas carreras todavía no está definida.

Su futuro para 2027 también permanece abierto. Sin una butaca titular confirmada, una de las posibilidades que trascendió es que se incorpore como piloto reserva de Aston Martin.

Mientras tanto, el reemplazo en México dejó interrogantes sobre el vínculo entre Ocon y Haas en el tramo final de una temporada que marcará el cierre de su etapa en el equipo.