Cristina Kirchner quiere a Daniel Hadad como presidente y a Natalia De la Sota como vicepresidenta

Resumen:

La versión fue difundida por la periodista Laura Di Marco en LN+.

Cristina Kirchner estaría explorando una alternativa electoral diferente para las elecciones presidenciales de 2027.

Daniel Hadad sería considerado por su capacidad de acercarse a sectores independientes y votantes alejados del peronismo tradicional.

Natalia De la Sota aportaría una representación política cordobesa, vinculada al legado de su padre, el exgobernador José Manuel De la Sota.

Por ahora, no existe confirmación oficial de una negociación ni de un acuerdo entre los protagonistas.

Una fórmula que nadie tenía en los cálculos

La política argentina comenzó a mirar hacia 2027 mucho antes de que se abra formalmente el calendario electoral. Y en ese escenario empiezan a aparecer nombres, conversaciones y posibles alianzas que hasta hace poco parecían difíciles de imaginar.

La última versión tiene como protagonista a Cristina Kirchner. Según reveló la periodista Laura Di Marco en su programa de LN+, la expresidenta estaría considerando una fórmula presidencial encabezada por Daniel Hadad, con Natalia De la Sota como candidata a vicepresidenta.

La hipótesis no es menor. Hadad no proviene de la estructura tradicional del Partido Justicialista. Es un empresario de medios, fundador de Infobae, con una trayectoria propia y vínculos que atraviesan distintos sectores del poder político, económico y periodístico.

De acuerdo con la versión difundida, Cristina buscaría una figura capaz de ampliar el universo electoral del peronismo y acercarse a sectores que no se identifican necesariamente con el kirchnerismo. Sin embargo, hay un dato importante: desde el entorno de Hadad habrían negado la existencia de conversaciones para una candidatura presidencial.

¿Por qué Natalia De la Sota?

La elección de Natalia De la Sota también tendría una lectura política.

Córdoba representa desde hace años uno de los principales desafíos electorales del kirchnerismo. La provincia construyó una identidad política propia y mantuvo históricamente una relación compleja con el peronismo nacional.

Natalia representa una corriente vinculada al pensamiento político de su padre, José Manuel De la Sota, quien supo construir un peronismo provincial con características propias, vocación de diálogo y autonomía respecto de Buenos Aires.

Su eventual incorporación a una fórmula nacional podría interpretarse como un intento de acercamiento a ese electorado cordobés que tradicionalmente mantuvo distancia del kirchnerismo.

No es casual que el nombre de la diputada aparezca también en otras conversaciones sobre la reorganización del peronismo de cara a 2027.

Cristina, Hadad y una jugada todavía sin confirmar

La pregunta central es si estamos frente a una conversación política concreta o ante una hipótesis que comenzó a circular en los ámbitos de poder.

Por el momento, no hay confirmación pública de una reunión entre Cristina y Hadad para discutir una candidatura, ni existe un pronunciamiento de los protagonistas que permita hablar de una fórmula acordada.

Pero el dato político merece atención: el peronismo está obligado a discutir su reconstrucción, sus liderazgos y su representación electoral después de una etapa de fuertes disputas internas.

La aparición de un empresario de medios como posible candidato presidencial introduce una discusión diferente: ¿puede el justicialismo buscar una figura por fuera de sus estructuras tradicionales para ampliar su representación?

Y hay otra cuestión: ¿qué lugar ocuparían en ese esquema Axel Kicillof, Sergio Massa y los gobernadores peronistas?

Una cosa es segura: el 2027 ya empezó a jugarse en los despachos, en los medios y en las conversaciones reservadas de la política argentina.

La fórmula Hadad-De la Sota todavía es un rumor. Pero es un rumor que deja planteado un interrogante interesante sobre el futuro del peronismo: si pretende volver a disputar el poder nacional, ¿lo hará con sus dirigentes históricos o buscará una renovación que hasta ahora parecía impensada?