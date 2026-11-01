China Suárez y Mauro Icardi celebraron Halloween: los disfraces que eligieron para la fiesta

La China Suárez y Mauro Icardi celebraron Halloween con una fiesta temática en la llamada “casa de los sueños”, en Nordelta. La pareja organizó una celebración con una importante puesta en escena, decoración inspirada en el terror y disfraces que no pasaron inadvertidos en las redes sociales.

La ambientación de la vivienda estuvo completamente adaptada a la Noche de Brujas. En ese contexto, la actriz y el futbolista sorprendieron con dos caracterizaciones que rápidamente despertaron comentarios entre sus seguidores.

Para la ocasión, la China eligió un disfraz de payaso triste. En una de las imágenes que compartió su amiga Caro Nolte, la actriz aparece posando con un cuchillo en la mano y un castillo inflable de terror como fondo.

Su atuendo consistió en un enterito blanco y negro, con cuello de payaso y pompones a modo de botones. Completó el look con guantes blancos y un maquillaje escalofriante: se pintó el rostro de blanco y utilizó trazos negros alrededor de los ojos y la boca para recrear una expresión de tristeza.

El disfraz de terror que eligió Mauro Icardi

El futbolista también se sumó a la temática de la celebración con una caracterización de aspecto tenebroso. Icardi lució una capa bordó y negra, se maquilló la cara de blanco y delineó sus facciones con detalles oscuros.

Uno de los elementos que más llamó la atención fueron sus lentes de contacto celestes, que le dieron una apariencia todavía más inquietante. En la fotografía, el delantero aparece en la entrada de la casa, rodeado de humo, telarañas y una corona de flores rojas con calaveras.

Las reacciones en las redes sociales

Como suele ocurrir con las publicaciones de la pareja, las imágenes generaron una ola de comentarios entre los usuarios. Algunos cuestionaron los disfraces y otros aprovecharon la ocasión para hacer referencias a la vida personal de los protagonistas.

«Le festeja Halloween pero no el cumpleaños de su hija. Vergüenza de padre», «Ella está disfrazada de ella misma y él de fantasma... bah, lo que es», «Quedaban mejor sin el disfraz» y «Qué raro que no se disfrazaron de fantasmas» fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas.