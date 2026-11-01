Camilo Ugo Carabelli desató un escándalo en el Challenger de Guayaquil: abandonó la cancha y recibió una sanción

Una situación insólita se vivió este viernes en el Challenger de Guayaquil, en Ecuador. El tenista argentino Camilo Ugo Carabelli protagonizó un fuerte escándalo al abandonar su partido de cuartos de final frente al brasileño Joao Lucas Reis da Silva, en desacuerdo con el estado de la cancha.

El episodio ocurrió durante una jornada complicada por las condiciones climáticas y las lluvias que habían afectado el desarrollo del torneo en los últimos días.

Con el marcador 5-5 en el primer set, y después de perder su saque cuando tenía la posibilidad de cerrar el parcial, el porteño manifestó su enojo, recogió sus pertenencias y comenzó a caminar hacia los vestuarios, sin intención de continuar jugando.

El cruce con el umpire y los silbidos del público

La reacción tomó por sorpresa a los presentes. Al advertir que Carabelli se retiraba, el juez de silla intentó detenerlo y le preguntó: «Cami, ¿qué hacemos?».

El argentino respondió con un reclamo contundente: «Está horrible la cancha. No se puede jugar. Todo el día acá».

Pese a los intentos del umpire por convencerlo de que siguiera en competencia, el tenista mantuvo su postura y lanzó otra frase antes de abandonar el lugar: «¿Quién se piensan que soy?».

La situación generó una fuerte reacción entre los espectadores, que despidieron al jugador con una silbatina generalizada. Ante su negativa a continuar, la supervisión del certamen resolvió descalificarlo por abandono, por lo que el brasileño avanzó automáticamente a las semifinales.

NO RECUERDO ALGO SIMILAR 🚨🚨🚨 Camilo Ugo Carabelli SE RETIRÓ de su partido ante Reis Da Silva por el pésimo estado de las canchas en Guayaquil. Literalmente se fue. ¿Lo curioso? El brasileño festejó el triunfo. Imágenes increíbles. https://t.co/16zArviZYY — Gonzalo Ferreyra (@gonzaloferreyr) October 31, 2026

La sanción que recibió Camilo Ugo Carabelli

La decisión no solo dejó a Carabelli fuera del torneo, sino que también tuvo consecuencias económicas y deportivas.

De acuerdo con las disposiciones de la ATP, el argentino perdió los 12 puntos para el ranking que tenía asegurados por alcanzar los cuartos de final, además de los 3.095 dólares en premios correspondientes a esa instancia.

A su vez, la organización y el comité disciplinario evalúan la posibilidad de aplicar multas adicionales de entre 3.000 y 5.000 dólares. Esas penalizaciones están contempladas en el Código de Conducta para situaciones en las que un jugador abandona el área de juego sin autorización.

De esta manera, el episodio en Guayaquil podría tener nuevas consecuencias para el tenista argentino, más allá de su eliminación del certamen.