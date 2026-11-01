El uso de efectivo cayó a mínimos históricos y los pagos con QR ganan terreno en Argentina

Las extracciones de efectivo por adulto cayeron un 33,4% interanual durante el primer semestre de 2026 y alcanzaron un mínimo histórico.

Cada persona mayor de 18 años realizó en promedio 1,3 retiros mensuales, frente a los 2,9 registrados en 2023.

Las transferencias por adulto llegaron a 19,2 operaciones mensuales y se consolidaron como el principal instrumento de pago minorista.

Los pagos mediante códigos QR crecieron un 57,2% en cantidad de operaciones durante el primer semestre del año.

En septiembre se registraron 123,9 millones de pagos con transferencia interoperables, de los cuales el 99,1% se inició mediante códigos QR.

Aunque disminuye el uso general del efectivo, su participación aumentó en supermercados y autoservicios mayoristas, donde representó el 16,9% y el 25,4% de las ventas, respectivamente.

La forma en que los argentinos realizan sus operaciones cotidianas atraviesa una transformación cada vez más marcada. Los cajeros automáticos pierden protagonismo, las extracciones de dinero disminuyen y las transferencias inmediatas, junto con los pagos mediante códigos QR, se consolidan como alternativas cada vez más utilizadas. Los últimos datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) muestran que el retiro de efectivo alcanzó durante el primer semestre de 2026 sus niveles más bajos desde que existen registros estadísticos.

De acuerdo con el Informe de Inclusión Financiera del organismo, cada adulto mayor de 18 años realizó en promedio apenas 1,3 extracciones mensuales durante los primeros seis meses del año. El indicador representa una caída interanual del 33,4%. Al mismo tiempo, el monto retirado por persona disminuyó un 14,1% en términos reales, lo que confirma el retroceso del dinero físico en las transacciones habituales.

La evolución de los últimos años permite dimensionar la magnitud del cambio. En 2023, cada adulto concurría al cajero unas 2,9 veces por mes. En 2024, el promedio descendió a 2,7 extracciones y en 2025 se ubicó en 1,7, hasta llegar al registro actual de 1,3.

La tendencia contrasta con el crecimiento de los pagos electrónicos. Mientras disminuye la utilización de billetes, la cantidad de operaciones digitales por adulto pasó de 19,2 mensuales en 2023 a 32,8 durante el primer semestre de 2026.

Aunque se retira efectivo con menor frecuencia, el importe promedio de cada extracción aumentó cerca de un 29%. Esto indica que los usuarios concentran sus retiros en operaciones de mayor volumen, en lugar de acudir repetidamente a los cajeros para disponer de pequeñas cantidades de dinero.

Las transferencias desplazan al efectivo en las compras cotidianas

Uno de los principales motores de esta transformación es la expansión de las transferencias bancarias y virtuales. Su acreditación inmediata, la ausencia de costos para determinadas operaciones y las mejoras en las aplicaciones financieras favorecieron su incorporación a las actividades comerciales habituales.

El Banco Central destaca que estas características permiten utilizar las transferencias para pagos de montos relativamente bajos, especialmente en compras de alimentos y otros productos de consumo cotidiano. De esta manera, comenzaron a desplazar tanto al efectivo como a las tarjetas de débito en numerosas operaciones.

La cantidad de transferencias realizadas por adulto pasó de 7,7 mensuales en 2023 a 19,2 durante el primer semestre de 2026. En el conjunto de los pagos minoristas, este instrumento concentró la mayor cantidad de transacciones y el mayor volumen de dinero movilizado.

Durante ese período, las operaciones aumentaron un 24,6% interanual en cantidad y un 7,2% en montos. Los pagos inmediatos, que incluyen transferencias y pagos con transferencia, representaron el 77% del dinero movilizado mediante instrumentos electrónicos.

Los registros de septiembre ratificaron esa expansión: se contabilizaron 791,6 millones de transferencias inmediatas en pesos por un total de 99,7 billones de pesos. En comparación con el mismo mes del año anterior, las operaciones crecieron un 21,9% en cantidad y un 6,6% en términos reales en cuanto al monto.

Un dato significativo es que el 75% de esas transacciones tuvo como origen o destino una cuenta virtual, identificada mediante una CVU.

Los códigos QR encabezan el crecimiento de los pagos digitales

Dentro del universo de los medios electrónicos, los pagos con transferencia iniciados mediante códigos QR registraron la mayor expansión. Durante el primer semestre de 2026, aumentaron un 57,2% en cantidad de operaciones y un 58,3% en el dinero movilizado, siempre en comparación interanual.

Por adulto, este tipo de pagos pasó de 0,9 operaciones mensuales en 2023 a 2,7 en el período analizado.

En septiembre se realizaron 123,9 millones de pagos con transferencia interoperables, un 70% más que un año antes, por un total de 3,1 billones de pesos. El 99,1% de esas operaciones se inició mediante códigos QR, lo que representa 122,8 millones de transacciones.

El comportamiento de las tarjetas de crédito fue diferente. Los pagos realizados con ese instrumento disminuyeron un 3,5% en cantidad y un 12,1% en monto por adulto durante el primer semestre. Los registros mensuales también mostraron retrocesos durante agosto. Las tarjetas de débito, en cambio, registraron un aumento del 7,1% en la cantidad de operaciones, aunque el organismo advirtió sobre modificaciones metodológicas en las estadísticas desde diciembre de 2025.

Menos cajeros, pero el efectivo conserva espacios

La menor demanda de billetes también impactó sobre la actividad de los cajeros automáticos. En agosto se realizaron 37,3 millones de extracciones por 4,5 billones de pesos, con un importe promedio de 119.400 pesos por operación.

La cantidad de retiros cayó un 29% interanual, mientras que el monto total disminuyó un 17% en términos reales. Además, el número de cajeros automáticos se redujo un 3,1% durante el semestre.

El Banco Central considera que la menor utilización de estos equipos, junto con la posibilidad de retirar dinero directamente en comercios, podría estar modificando las necesidades de infraestructura para acceder al efectivo.

Sin embargo, los billetes todavía conservan importancia en determinados sectores. En supermercados, los desembolsos en efectivo aumentaron un 3,2% interanual y representaron el 16,9% de las ventas. En los autoservicios mayoristas, el incremento fue del 10,4% y la participación llegó al 25,4%.

Así, mientras las transferencias y los códigos QR transforman los hábitos de pago, el efectivo mantiene presencia en segmentos específicos del consumo. El sistema financiero argentino avanza hacia una mayor digitalización, aunque la transición todavía convive con prácticas tradicionales.