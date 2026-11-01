Diego Simeone se convirtió en el DT con más triunfos en la liga española

El Atlético de Madrid venció 2-0 a Levante como visitante, alcanzó la cima de La Liga y tuvo un protagonista especial: Diego Simeone, que volvió a escribir una página histórica en el fútbol español. El entrenador argentino igualó a Luis Aragonés como el técnico con más triunfos en la historia de la Primera División, con 344 victorias.

El logro del Cholo tiene un dato que lo vuelve todavía más significativo: alcanzó esa cifra en casi 200 partidos menos que Aragonés, quien necesitó 756 encuentros para conseguirla. Además, mientras el histórico entrenador español repartió sus triunfos entre distintos equipos, Simeone construyó toda su marca al frente del Atlético de Madrid.

De esta manera, el argentino quedó a un paso de convertirse en el entrenador más ganador de la historia de La Liga. Si consigue una nueva victoria, superará el registro de Aragonés y quedará en soledad en lo más alto de la estadística.

Tras el encuentro, Simeone se refirió al reconocimiento y evitó atribuirse el mérito de manera individual. «No lo siento propio, sino para compartir. Pienso en el momento en que Miguel Ángel pensó en mí pese a que no tenía experiencia en Europa más allá de mi paso por el Catania. Sin esa oportunidad y ese apoyo no habríamos llegado hasta aquí ni sin los que me acompañaron», expresó en conferencia de prensa.

También destacó el compromiso de sus futbolistas y el tiempo que lleva al frente del equipo: «Agradecimiento absoluto a los jugadores. Por su compromiso y jugar para un plan, me han reforzado en el lugar que tengo. Doy gracias en cada partido porque estar 15 años en un club no es fácil. Soy un agradecido a todos y sin todos ellos no habría llegado a este lugar», concluyó.

Giuliano Simeone también fue protagonista en la victoria del Atlético

La jornada tuvo un condimento especial para el entrenador argentino: su hijo Giuliano Simeone fue el autor del segundo gol del Atlético de Madrid. El futbolista de la Selección argentina marcó a los 62 minutos, luego de recibir una asistencia de Álex Baena, campeón del mundo con España.

Así, el conjunto dirigido por el Cholo consiguió tres puntos importantes y quedó como líder de La Liga, con una unidad de ventaja sobre Barcelona. De todas maneras, el equipo catalán todavía debe disputar su partido correspondiente a la fecha y tiene la posibilidad de recuperar la cima del campeonato.