Postergan el tratamiento del paquete de reformas de seguridad en Diputados

La Cámara de Diputados de Santa Fe postergó el tratamiento del paquete de reformas de seguridad impulsado por el gobierno de Maximiliano Pullaro, luego de que los legisladores no lograran alcanzar un dictamen unificado en las comisiones.

El proyecto, denominado Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, contempla modificaciones en materia procesal penal, régimen penitenciario, inteligencia, sistema de recompensas y facultades policiales ante situaciones especiales.

Las principales diferencias entre los bloques se concentraron en la creación de zonas de intervención policial especial, la demolición de inmuebles presuntamente vinculados al narcomenudeo y la posibilidad de realizar juicios en rebeldía.

Ante la falta de consensos, el debate podría retomarse en alguna de las próximas sesiones, previstas para el 5 o el 19 de noviembre.