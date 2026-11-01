Cami Mayan mostró las secuelas de su entrenamiento para pelear en Párense de manos

Cami Mayan continúa compartiendo en sus redes sociales los avances de su preparación para Párense de Manos IV, el evento de boxeo amateur entre streamers organizado por Luquitas Rodríguez. La influencer se enfrentará a Luli González el próximo 18 de diciembre, en el Estadio Ciudad de Vicente López, y mostró cómo fueron sus últimas horas de entrenamiento.

El viernes por la noche, después de una extensa jornada de práctica, publicó una imagen del reencuentro con su familia. “Llegar de cagarse a piñas y que te reciban así”, escribió junto a una postal en la que se la veía rodeada de abrazos y mimos, con la participación de su mascota.

Más tarde, compartió un video para mostrar las consecuencias físicas del entrenamiento. “La amiga de las girls un poco averiada”, comentó al exhibir pequeños cortes en el labio superior e inferior, además de algunos moretones en los brazos. De todas formas, llevó tranquilidad a sus seguidores con un pulgar arriba y un mensaje breve: “Tamos ok”.

Cami Mayan entrenó con Sergio “Maravilla” Martínez

Uno de los momentos más llamativos de su preparación ocurrió semanas atrás, cuando Mayan publicó un video en el que se la vio entrenando junto a Sergio “Maravilla” Martínez, el excampeón mundial de boxeo que conquistó los títulos de peso mediano de la WBC y la WBA y es considerado uno de los grandes referentes argentinos de este deporte.

“POV: falta tu rival para entrenar”, escribió la influencer en referencia a González, su contrincante de diciembre.

En las primeras imágenes del video, Mayan aparece en su esquina mientras se ajusta los guantes y se coloca el protector bucal. Luego, se pone el casco negro y se prepara para comenzar. En el rincón opuesto, Martínez realiza su entrada en calor con una remera negra, guantes blancos y un short deportivo verde.

El cierre del clip dejó en evidencia la exigencia de la práctica: Mayan aparece agotada en su esquina, sin casco ni guantes, con las manos apoyadas en la cintura y tratando de recuperar el aire después de entrenar con el excampeón.

La publicación generó distintas reacciones entre sus seguidores, que combinaron humor y admiración. “Barbie boxeadora”, “Atajate Maravilla, es peligrosa”, “Rompelo en mil pedazos Cami” y “Salí de ahí Maravilla” fueron algunos de los comentarios.

"La amiga de las girls un poco averiada." Cami Mayan muestra las secuelas de su entrenamiento para el Parense de Manos. https://t.co/qKksdvXKLC — El Impacto (@elimpactocom) October 30, 2026

Párense de Manos IV: los combates confirmados

El enfrentamiento entre Cami Mayan y Luli González será uno de los nueve combates de Párense de Manos IV, que se realizará el 18 de diciembre en el Estadio Ciudad de Vicente López, perteneciente al Club Atlético Platense, con capacidad para casi 30.000 espectadores.

El evento es organizado por Luquitas Rodríguez y surgió del programa Paren la mano. En su presentación, reunió a más de 100.000 usuarios conectados en simultáneo.

Entre los cruces más destacados aparece el de Brian Sarmiento contra El Polaco. El exfutbolista y el cantante de cumbia, ambos con experiencia en La Velada del Año, organizada por Ibai Llanos, se enfrentarán en uno de los duelos que promete mayor atención.

Otro combate será el de Milica contra Arigeli, streamer española y jugadora de baloncesto. Ambas tenían pendiente este enfrentamiento, que no pudo concretarse meses atrás en México.

También se medirán Renzo Pantich, periodista de AZZ que sigue la actualidad de River Plate, y Joaco López, streamer e hincha de Boca Juniors. La rivalidad entre los dos clubes tendrá así su propia versión sobre el ring.

Por su parte, Pri Mora y Albere llegan al evento con una tensión previa que quedó expuesta durante el cara a cara, cuando debieron ser separadas después de intercambiar empujones y provocaciones. “Acá sabemos que las dos somos víboras. No me hago la buenita”, lanzó Albere. Mora, en tanto, respondió: “Yo sabía que iba a saltar con eso porque se dedica a las polémicas”.

La cartelera también incluirá los enfrentamientos entre Bauleti y Balanza, La Agusneta y Brunenger, y Beni Mármol y Mortedor.

El cruce internacional estará protagonizado por Shelao, streamer chileno con experiencia en La Velada del Año, y Andoni, influencer y atleta español de fitness.