Dolor en el atletismo: murió a los 34 años Ciara Mageean, campeona europea de los 1500 metros

El atletismo europeo está de luto por la muerte de Ciara Mageean. La mediofondista irlandesa falleció este domingo a los 34 años, luego de atravesar un cáncer de intestino que le habían diagnosticado en mayo de 2025. La noticia fue confirmada por su familia, que estuvo a su lado durante todo el proceso.

«A las 6:30 de esta mañana, Ciara perdió su batalla contra el cáncer rodeada de sus seres queridos. Hija, hermana, esposa, amiga e inspiración muy querida para muchos. La vamos a extrañar muchísimo», expresaron sus familiares a través de un comunicado.

La historia de Ciara Mageean: una carrera marcada por los logros y la superación

Nacida en Portaferry, Irlanda del Norte, Mageean había hecho público en julio de 2025 que atravesaba la enfermedad. Desde entonces, recibió numerosas muestras de apoyo de atletas, entrenadores y referentes del deporte, que este domingo expresaron su tristeza por la noticia.

A lo largo de su carrera, la mediofondista se convirtió en una de las principales figuras del atletismo irlandés. Representó a su país en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Tokio 2020, aunque una lesión en el tendón de Aquiles le impidió participar en París 2024.

Pese a los diferentes obstáculos físicos que enfrentó, consiguió algunos de los resultados más importantes de su trayectoria. En junio de 2024 alcanzó la consagración al ganar la medalla de oro en los 1.500 metros del Campeonato Europeo de Roma. Un año antes, en 2022, había obtenido la medalla de plata en los Juegos de la Commonwealth de Birmingham.

Los títulos y récords que marcaron su trayectoria

El talento de Mageean comenzó a destacarse desde muy joven. En 2010 consiguió el segundo puesto en el Mundial juvenil de los 1.500 metros y repitió esa posición en el Campeonato Europeo juvenil de 2011.

Su camino también estuvo atravesado por lesiones importantes. Una grave lesión de tobillo la dejó afuera de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, pero logró recuperarse y regresar a la competencia de alto nivel.

En 2016 obtuvo la medalla de bronce en el Campeonato Europeo de Ámsterdam y, en 2019, volvió a subir al podio con un tercer puesto en el Europeo de pista cubierta.

Además, dejó una huella en el atletismo de su país al establecer récords nacionales en los 1.000 y 1.500 metros, marcas que superaron registros que llevaban años vigentes.

En 2023 también tuvo una destacada actuación en el Mundial de Budapest, donde finalizó cuarta en la final de los 1.500 metros.

Su consagración en Roma, en 2024, representó el punto más alto de una carrera construida a partir del talento, la perseverancia y la capacidad de sobreponerse a las adversidades. El atletismo irlandés pierde a una de sus grandes referentes, recordada tanto por sus conquistas deportivas como por su historia de superación.