El 26 de octubre de 1959, nacía Juan Evo Morales Ayma en Oruro, Bolivia, el primer presidente de origen indígena de Bolivia. Asumió el poder el 22 de enero de 2006, habiendo ganado las elecciones con un 54% de los votos. Cuatro años más tarde fue reelecto con el 64,22% de los votos. De orientación socialista, su gobierno propuso la implementación de la reforma agraria, la nacionalización de sectores vitales de la economía y la oposición a la influencia de Estados Unidos y de las grandes corporaciones en los asuntos internos del país.

Su carrera política comenzó en el año 1981, cuando fue nombrado Secretario de Deportes del sindicato de San Francisco, donde vivía en ese entonces. Como legislador fue representante de los aymaras y quechuas campesinos cultivadores de la planta de coca. En 1985 fue nombrado Secretario General de su sindicato. Durante los años noventa, Morales, quien se había convertido en el máximo dirigente de una federación de campesinos cocaleros, tuvo que enfrentarse al gobierno de ese entonces, que, con la ayuda de Estados Unidos, planeaba erradicar el cultivo de la hoja de coca. Su lucha se extendió más allá de los límites de Bolivia, y Morales recibió el reconocimiento y apoyo de políticos y académicos de izquierda de todo el mundo.