El talentoso músico argentino Carlos Alberto García Moreno, más conocido como Charly García, nació un 23 de octubre del año 1951, en Buenos Aires. Reconocido e influyente intérprete y compositor, es considerado una de las figuras más importantes de la música contemporánea argentina. Fundó dos de las bandas más importantes del rock argentino, Sui Generis y Serú Girán, y la banda La Máquina de hacer pájaros. También cuenta con una gran trayectoria como solista.

Con Sui Generis, banda que formó con Nito Mestre en el año 1969, grabó álbumes como “Vida” (1972) y “Confesiones de invierno” (1973), entre otros. En 1975, tras la disolución de Sui Generis, García formó, junto con Oscar Moro, Carlos Cutaia, Gustavo Bazterrica y José Luis Fernández, el grupo La máquina de hacer pájaros. La banda duró solo dos años, durante los cuales grabaron “García y La Máquina de Hacer Pájaros” (1976) y “Películas” (1977). En el año 1978 se formó Serú Girán, con Charly García en voz y teclados, David Lebón en voz y guitarras, Pedro Aznar en bajo y voz, y Oscar Moro en batería. Algunos de los discos más famosos de la banda son “Serú Girán” (1978), “La grasa de las capitales” (1979), “Bicicleta” (1980) y “Peperina” (1981). Serú Girán se disolvió en el año 1982, y Charly García comenzó su carrera como solista que continúa hasta el día de hoy.

Su talento inigualable, sus 41 discos grabados y su personalidad controversial hicieron de Charly García un icono del rock, reconocido a nivel mundial.