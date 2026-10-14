El 14 de octubre de 1888, el inventor francés Louis le Prince filmaba en Leeds, Inglaterra, “La escena del jardín de Roundhay”, la película más antigua que se conoce.

Con este breve cortometraje, filmado en casa de sus suegros, Louis le Prince se adelantó 7 años a la fecha considerada como del nacimiento del cine, el 28 de diciembre de 1895, cuando se proyectó la primera película de los hermanos Lumière. También se adelantó 2 años al prototipo del cinematógrafo creado por Thomas Edison.

La película tiene 20 fotogramas e inicialmente duraba 1,66 segundos. Muchos años después, en 1930, el Museo Nacional de Ciencias de Londres produjo copias fotográficas de los 20 cuadros del cortometraje, la secuencia fue grabada y convertida en 52 fotogramas. Luego se realizó una versión digital remasterizada que dura 2, 11 segundos.

Louis le Prince, considerado por muchos como el verdadero inventor del cine, poco tiempo después filmó su segunda película, “El puente de Leeds”. Dos años más tarde, en 1890, desapareció misteriosamente.