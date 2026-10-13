Santa Fe: Diputados convoca a la Corte y al Ministerio Público para avanzar con dos proyectos clave de seguridad

La Cámara de Diputados de Santa Fe convocó a representantes de la Corte Suprema de Justicia provincial y a las autoridades del Ministerio Público a participar de una reunión prevista para este miércoles. El objetivo es profundizar el análisis de distintas iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo en materia de seguridad.

El encuentro reunirá a las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales y Legislación General, que tienen bajo estudio proyectos orientados a reforzar las herramientas de prevención y persecución del delito, además de intervenir sobre actividades vinculadas con mercados ilegales.

Uno de los ejes centrales será el proyecto denominado Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, que propone modificar diversas leyes vigentes para ampliar las facultades policiales, particularmente en los procedimientos de detención. La iniciativa permanece en comisión desde el 14 de mayo.

Intervención sobre los mercados ilegales de celulares

Otro de los temas incluidos en la agenda es la creación de un sistema provincial destinado a intervenir en los mercados ilícitos de dispositivos tecnológicos, con especial atención a la circulación y comercialización ilegal de teléfonos celulares.

Esta propuesta ya cuenta con media sanción del Senado y forma parte de los proyectos que la Cámara baja busca analizar de manera conjunta en las comisiones correspondientes.

La modalidad de tratamiento conjunto fue planteada por el interbloque de Unidos, que impulsa una discusión coordinada entre las dos comisiones para avanzar en el análisis de las modificaciones legales propuestas.

También debatirán cambios en la Defensa Pública

La agenda legislativa contempla, además, otro proyecto del Ejecutivo que busca crear unidades especializadas dentro del sistema de la Defensa Pública. Entre sus posibles funciones se encuentra la asistencia jurídica a integrantes de las fuerzas de seguridad.

Al igual que la iniciativa vinculada con los mercados ilegales de dispositivos tecnológicos, este proyecto ya recibió la aprobación del Senado.

La convocatoria a las autoridades judiciales y del Ministerio Público apunta a incorporar sus perspectivas institucionales al debate legislativo, en una discusión que involucra las atribuciones policiales, las garantías legales y las herramientas disponibles para enfrentar distintas modalidades delictivas.

Con estos temas en agenda, la Legislatura santafesina busca avanzar en el tratamiento de un paquete de iniciativas de seguridad que requiere acuerdos y definiciones antes de continuar su recorrido parlamentario.