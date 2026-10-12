Santa Fe convocó a más de 600.000 personas durante el fin de semana largo

POLÍTICAAgencia 24 NoticiasAgencia 24 Noticias

La provincia de Santa Fe cerró el fin de semana largo con cifras históricas de movimiento turístico, cultural y recreativo. Con una agenda de 71 eventos distribuidos en distintos puntos del territorio, más de 600.000 personas participaron de festivales musicales, celebraciones tradicionales, encuentros gastronómicos y competencias deportivas.

La amplia propuesta de actividades consolidó a Santa Fe como uno de los destinos más elegidos de la región, con opciones para distintos públicos y una importante participación en localidades de toda la provincia.

La diversidad de eventos permitió combinar propuestas culturales, tradiciones locales, gastronomía y actividades deportivas, generando movimiento en diferentes ciudades y comunas santafesinas.

Los resultados reflejan la importancia de las fiestas populares y los encuentros recreativos como motores del turismo interno y de la actividad económica local, con impacto en sectores como la hotelería, la gastronomía, el comercio y los servicios.

Con una agenda que abarcó todo el territorio provincial, Santa Fe volvió a mostrar el potencial de sus propuestas turísticas y culturales para atraer visitantes y fortalecer las economías regionales.

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