Santa Fe convocó a más de 600.000 personas durante el fin de semana largo

La provincia de Santa Fe cerró el fin de semana largo con cifras históricas de movimiento turístico, cultural y recreativo. Con una agenda de 71 eventos distribuidos en distintos puntos del territorio, más de 600.000 personas participaron de festivales musicales, celebraciones tradicionales, encuentros gastronómicos y competencias deportivas.

La amplia propuesta de actividades consolidó a Santa Fe como uno de los destinos más elegidos de la región, con opciones para distintos públicos y una importante participación en localidades de toda la provincia.

La diversidad de eventos permitió combinar propuestas culturales, tradiciones locales, gastronomía y actividades deportivas, generando movimiento en diferentes ciudades y comunas santafesinas.

Los resultados reflejan la importancia de las fiestas populares y los encuentros recreativos como motores del turismo interno y de la actividad económica local, con impacto en sectores como la hotelería, la gastronomía, el comercio y los servicios.

Con una agenda que abarcó todo el territorio provincial, Santa Fe volvió a mostrar el potencial de sus propuestas turísticas y culturales para atraer visitantes y fortalecer las economías regionales.