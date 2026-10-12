Pullaro y Milei, se terminó el teatro: el poder los sienta en la misma mesa

Por Jorge Levin

RESUMEN

Pullaro y Milei buscan puntos de coincidencia en una relación marcada por diferencias políticas.

El Presupuesto 2027 y los recursos para Santa Fe son piezas centrales de la negociación.

La suspensión de las PASO nacionales abre otra posibilidad de entendimiento.

Un acuerdo podría modificar la competencia electoral en Santa Fe y complicar los planes del peronismo.

Por ahora, hay señales de acercamiento, pero no corresponde presentar como cerrado un pacto electoral que todavía debe demostrar su alcance.

En política, las declaraciones sirven para los titulares; los acuerdos, en cambio, se construyen cuando llega la hora de contar los votos, repartir responsabilidades y poner los intereses sobre la mesa. Por eso, el acercamiento entre Maximiliano Pullaro y Javier Milei merece algo más que una lectura superficial. Los que hasta ayer parecían destinados a enfrentarse hoy tienen motivos para sentarse a conversar. Y eso, en la Argentina, no debería sorprender a nadie.

La política no es un convento de principios inmaculados. Es una disputa de poder en la que cada dirigente mide cuánto puede ganar, cuánto está dispuesto a conceder y cuánto le cuesta quedarse afuera. Pullaro tiene sus necesidades; Milei, las suyas. El interrogante es si ambos pueden encontrar un punto de coincidencia sin que alguno termine pagando un precio político demasiado alto.

El gobernador santafesino no es libertario. Ha marcado diferencias con la administración nacional y tiene una estructura política propia que defender. Milei, por su parte, llegó a la Casa Rosada prometiendo terminar con las viejas prácticas de la política y no parece dispuesto a regalarle espacios de poder a nadie. Sin embargo, una cosa es competir y otra muy distinta es desconocer que, en determinados momentos, los intereses pueden coincidir.

Y ahí está la cuestión.

Milei necesita respaldos políticos y legislativos para avanzar con su programa; Pullaro necesita respuestas concretas para Santa Fe. La provincia reclama recursos, obras y soluciones para asuntos que no se resuelven con discursos ni con publicaciones en las redes sociales. Si el diálogo sirve para conseguir resultados, habrá que analizarlo por lo que produce y no por los prejuicios de quienes pretenden que los dirigentes vivan en una pelea permanente.

Porque sería bastante absurdo que un gobernador rechazara una posibilidad de acuerdo con el Gobierno nacional solamente para conservar una pose opositora. Pero también sería un error que la Casa Gris confundiera una fotografía con una solución. Los santafesinos no necesitan una foto amable entre Pullaro y Milei: necesitan que los compromisos se cumplan.

El presupuesto no se paga con buenas intenciones

Uno de los puntos sensibles es el Presupuesto nacional 2027. Santa Fe quiere defender sus recursos y obtener respuestas frente a sus reclamos históricos. La Nación, mientras tanto, busca consolidar su programa económico y reunir los apoyos necesarios para sostener su agenda.

Aquí no hay misterio. Cada uno tiene algo que el otro necesita, y esa es precisamente la materia prima de una negociación política.

Pullaro puede contribuir al diálogo con sectores que no responden directamente al oficialismo nacional. Milei puede ofrecer un canal institucional para discutir cuestiones que afectan a la provincia. Pero hay una condición que no debería negociarse: la transparencia. Si se acuerdan obras, transferencias o compromisos, que se conozcan. Si se pactan condiciones políticas, que cada espacio se haga responsable de sus decisiones.

No estamos para vender humo. Estamos para observar qué se acuerda, qué se firma y, fundamentalmente, qué se cumple.

Las PASO y el fantasma de 2027

La discusión electoral agrega otro ingrediente. La posibilidad de suspender las PASO nacionales encuentra puntos de coincidencia con la postura que ha expresado Pullaro. Ese acercamiento puede facilitar conversaciones, aunque no significa que exista automáticamente una alianza electoral.

Y aquí comienza el verdadero juego.

La Libertad Avanza tiene sus aspiraciones en Santa Fe y no necesariamente estará dispuesta a ceder terreno para facilitarle la reelección al gobernador. Pullaro, a su vez, no construyó su espacio político para convertirse en un socio subordinado de la Casa Rosada. Los dos quieren conservar autonomía, poder de decisión y capacidad para competir.

La pregunta no es si Milei y Pullaro pueden sentarse a negociar. Ya sabemos que pueden. La pregunta es qué está dispuesto a conceder cada uno para que el acuerdo resulte conveniente.

Si consiguen ordenar sus diferencias, podrían evitar una fragmentación que beneficie a sus adversarios. Si no lo consiguen, cada uno tomará su camino y la disputa electoral volverá a ponerlos frente a frente. Así de sencillo.

El peronismo, naturalmente, observará cada movimiento. Una eventual división entre el oficialismo provincial y los libertarios podría abrirle oportunidades. Un entendimiento, en cambio, obligaría a recalcular estrategias y candidaturas. Pero sería apresurado dar por hecho que un acuerdo entre Pullaro y Milei garantiza una victoria para alguno de los dos. Las elecciones no se ganan con especulaciones periodísticas ni con acuerdos de escritorio: se ganan con votos.

Menos teatro y más resultados

Hay algo que conviene recordar: los acuerdos entre dirigentes que piensan distinto no constituyen una traición automática a sus votantes. La traición aparece cuando se prometen determinadas cosas y después se hace exactamente lo contrario, cuando se negocia a espaldas de la sociedad o cuando los intereses personales terminan imponiéndose sobre las necesidades de la gente.

Si Pullaro consigue respuestas para Santa Fe y Milei obtiene respaldos para avanzar con su programa, habrá que evaluar los resultados. Si el entendimiento se limita a acomodar candidaturas y repartir poder, los ciudadanos tendrán todo el derecho de exigir explicaciones.

Tampoco hay que confundir pragmatismo con debilidad. Un dirigente puede negociar sin arrodillarse y puede sostener sus convicciones sin convertir cada diferencia en una guerra política. Lo importante es que sepa qué defiende, qué concede y por qué lo hace.

Por ahora, no hay que vender como cerrado lo que todavía está en negociación. Hay señales de acercamiento, intereses que pueden coincidir y un horizonte electoral que obliga a todos a mover sus piezas. Lo demás deberá probarse con hechos.

Pullaro y Milei tienen una oportunidad. El presidente puede demostrar que su relación con las provincias no se reduce a una confrontación permanente; el gobernador puede demostrar que sabe defender a Santa Fe sin encerrarse en una oposición automática.

Después, que hablen los resultados.

Porque al final del día, los argentinos están bastante cansados de los dirigentes que se pelean frente a las cámaras y se olvidan de resolver los problemas reales. Si este acuerdo sirve para mejorar la vida de la gente, bienvenido sea. Si solamente sirve para que algunos conserven sus sillones, será más de la misma política que tantos prometieron cambiar.

Y en 2027, cuando llegue la hora de votar, las declaraciones de hoy valdrán bastante menos que los hechos de mañana.