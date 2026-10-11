Argentina perdió 3-1 ante Brasil en la preparación para el Mundial femenino 2027

La Selección argentina femenina cayó por 3-1 ante Brasil este sábado en Porto Alegre, en el primero de los dos amistosos que disputarán ambos equipos como parte de su preparación para el Mundial femenino de 2027, que se jugará en territorio brasileño.

El conjunto local abrió el marcador a los 26 minutos del primer tiempo con un remate de Luany. Luego, Geyse, con una definición de chilena, y la capitana Angelina ampliaron la ventaja antes del descanso.

En el complemento, el equipo dirigido por Germán Portanova logró descontar a través de Maricel Pereyra, aunque no pudo revertir el resultado.

Tras el encuentro, el entrenador argentino valoró la posibilidad de medirse con una de las principales potencias del fútbol femenino. “Hicimos un buen partido, Brasil se dispone a estar mano a mano en toda la cancha y no tiene problema de disputar la mitad de la cancha”, analizó.

Además, destacó la mejoría del equipo durante la segunda mitad: “En el segundo tiempo pudimos competirles mejor, tuvimos el gol y varias chances”.

Portanova también remarcó la importancia de estos encuentros para el crecimiento del seleccionado argentino. “Es increíble jugar esta clase de partidos, nos hace mejores a todos. Nosotros vamos pasito a pasito con nuestra historia, es un gusto jugar con Brasil”, expresó.

Por último, el entrenador se refirió al objetivo de llegar en las mejores condiciones a la próxima Copa del Mundo. “Planificamos, nos gusta que el Mundial esté cerca y sea en Sudamérica, el sueño es competir con las grandes selecciones en el Mundial”, sostuvo.

Argentina tendrá la oportunidad de buscar la recuperación en el segundo amistoso ante Brasil, que se disputará el próximo martes desde las 20.30 en el Arena Pernambuco de Recife.

Cuándo será el sorteo del Mundial femenino 2027

El viernes 11 de diciembre, el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro (MAM Río) será sede del sorteo de la fase de grupos del Mundial femenino de Brasil 2027. La ceremonia, organizada por la FIFA, definirá cómo quedarán distribuidos los equipos en la primera etapa de la competencia.

La Selección argentina estará pendiente de la conformación de los grupos, al igual que los demás países que consigan la clasificación y aquellos que todavía deban disputar las instancias clasificatorias para acceder al torneo.

El certamen contará con 32 selecciones y se jugará entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027, en ocho ciudades brasileñas. Será una edición histórica, ya que por primera vez la Copa Mundial Femenina se disputará en Sudamérica.

Según la información difundida por la FIFA, la ceremonia contará con más de 1.000 invitados, entre ellos representantes de los seleccionados clasificados y de los equipos que competirán por los últimos lugares disponibles.

El Maracaná recibirá el partido inaugural y la final del Mundial femenino

La FIFA confirmó que el estadio Maracaná de Río de Janeiro será sede tanto del partido inaugural como de la final del Mundial femenino 2027.

Brasil disputará el encuentro inaugural el jueves 24 de junio en ese escenario, mientras que la definición del campeonato está prevista para el 25 de julio.

De esta manera, el mítico estadio sumará un nuevo capítulo a su historia, después de haber albergado las finales de los Mundiales masculinos de 1950 y 2014.

El calendario contempla ocho ciudades anfitrionas, cada una con al menos siete partidos y un encuentro de eliminación directa como mínimo.

Brasilia, Porto Alegre, Recife y Salvador recibirán partidos hasta los octavos de final. Por su parte, Belo Horizonte, Fortaleza, Río de Janeiro y San Pablo albergarán encuentros de cuartos de final.

San Pablo será sede de una de las semifinales y del partido por el tercer puesto, mientras que el Maracaná recibirá la otra semifinal y la gran final del torneo.